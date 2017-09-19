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В оккупированном Луганске взорвалась боевая машина десанта – БМД, которую боевики установили на постамент и назвали «памятником». Это произошло в 20-00 18 сентября. Обошлось без жертв. В группировке «ЛНР», которая в Украине признана террористической, первым делом обвинили в подрыве «украинских диверсантов» и призвали всех граждан выявлять «предателей». Но, по словам экспертов, на оккупированной территории взрывы часто совпадают с датами международных переговоров, связанных с Украиной.

18 сентября в центре Луганска взорвалась конструкция, которую боевики установили на бетонную платформу в 2015 году. По заявлению группировки «ЛНР», обошлось без жертв. Взорванный монумент представляет собой боевую машину десанта и был назван «памятником десантникам». В произошедшем в группировке «ЛНР» обвинили Украину. А главарь группировки Игорь Плотницкий призвал людей выявлять «предателей», как в сталинские времена.

«Мы должны вспомнить опыт «Великой отечественной войны», когда каждый гражданин был добровольным помощником СМЕРШа, поэтому диверсанты и шпионы шагу не могли ступить по нашей земле. В ближайшее время в СМИ появятся инструкции, как незаметно выявлять «террористов» и сообщать о них в компетентные «органы», – заявил Плотницкий на ресурсе боевиков.

​Украинская армия и силы АТО не имеют никакого отношения к этому взрыву, заявил спикер АТО Анатолий Стельмах: «Мы – силы антитеррористической операции, само название подразумевает антитеррор. Мы не подрываем памятники, тем более в Луганске – это полная ерунда. На нашей территории ничего не подрывается, мы все контролируем, у нас – порядок и дисциплина. У нас сейчас в регионе работают представители ОБСЕ и Европарламента, терактов у нас нет».

Нет смысла проводить операцию, если не будет повреждена техника, оборудование – Михаил Макарук

С военной точки зрения, этот взрыв не имеет никакой пользы, считает спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Скорее всего, боевики сами устроили эту инсинуацию теракта. Эксперт также не исключает, что это могли сделать местные жители, которые устали от «правления» боевиков.

«Нет смысла проводить такую военно-диверсионную операцию, в результате которой не будет выведено из строя ничего военного, никаких подразделений, военной техники или дорогого оборудования. Во-первых, это риск для жилья, во-вторых, это не принесет никакого вреда агрессору и террористам», – считает Михаил Макарук.

Три взрыва в группировке «ЛНР» совпали со встречами в Минске и Генассамблеей ООН

На оккупированной части Луганской области регулярно гремят взрывы, в которых боевики обвиняют Украину. Но эти взрывы практически всегда совпадают с датами международных встреч по конфликту на Донбассе. 7 июля этого года в центре Луганска прогремел взрыв, погибла женщина-боевик. При этом лишь двумя днями раньше в Минске договорились об обмене пленными. За тем 1 августа боевики заявили, что предотвратили взрыв «украинской ДРГ» еще одного памятника. При этом на следующий день в Минске была запланирована встреча по разведению сил. То ли по роковой случайности, то ли по системному плану боевиков, но последний взрыв 18 сентября как раз пришелся на заседание Генеральной ассамблеи ООН. Очернить Украину в глазах международных организаций с помощью подобных акций – такова главная цель боевиков, считают эксперты украинского Генштаба.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)