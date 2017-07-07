У «ЛНР» заявляють про вибух у центрі Луганська і загибель однієї людини

Сайти луганських сепаратистів повідомляють про вибух у центрі Луганська, внаслідок якого загинула одна людина, ще п’ятеро були поранені.

За повідомленням, загибла – жінка-бойовик, серед поранених є цивільні.

Представник підтримуваних Росією сепаратистів Андрій Марочко заявив, що вибух, який стався недалеко від «будинку уряду», кваліфікують як «теракт».

Територію біля місця вибуху оточили. За повідомленням, ймовірно, спрацював закладений в урну біля продуктового магазину саморобний вибуховий пристрій, начинений різаною арматурою.

Інших подробиць наразі немає.