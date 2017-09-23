Замах на Тимофеєва пов'язаний зі з'ясуванням стосунків між ватажками «ДНР» – Шкіряк

Радник голови МВС України Зорян Шкіряк підтверджує факт замаху на так званого «міністра доходів і зборів» угруповання «ДНР» Олександра Тимофеєва і припускає, що це пов'язано зі з'ясуванням стосунків між бойовиками.

«Тимофеєв проводив кулуарні перемовини з кураторами Кремля щодо прагнень посісти «трон» ватажка терористів «ДНР» Захарченка. Отже, найімовірніше мова йде про спробу ліквідації можливого конкурента з боку верхівки цієї злочинної організації. Тобто, з боку самого Захарченка, котрий і наказав вбити Тимофєєва», – зазначив Шкіряк у Facebook.

За його інформацією, в результаті вибухів сьогодні у Донецьку постраждали 8 людей, всі перебувають у важкому стані.

«Сам так званий «міністр» живий, але перебуває у реанімаціі у критичному стані», – зазначив Шкіряк.

​Видання «Новости Донбасса» з посиланням на джерела угруповання «ДНР» повідомляє, що для надання допомоги Тимофеєву викликали лікарі з російського Ростова-на-Дону, оскільки його стан не дозволяє транспортувати його до Росії.

У той же час у «міністерстві доходов» угруповання «ДНР» повідомили, що Олександр Тимофеєв «живий і здоровий».

Речник Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що Олександр Тимофеєв на прізвисько «Ташкент» приєднався до бойовиків«ДНР» навесні2014 року. Він воював в «Оплоті», зокрема, за Донецький аеропорт.

У суботу вранці у центрі Донецька сталися два вибухи. За повідомленнями, на місці перебувають бойовики угруповання «ДНР» і «поліція».