У «ДНР» підтверджують підрив машини «міністра» Тимофеєва у Донецьку

В угрупованні «ДНР» підтверджують підрив машини «міністра доходів і зборів» Олександра Тимофеєва у центрі Донецька, але кажуть, він не постраждав.

«Де було закладено вибуховий пристрій, ми не знаємо. З міністром щойно розмовляла, він живий і здоровий» – цитують сепаратистські ЗМІ «прес-службу міндоходов».

Раніше ЗМІ повідомили про два вибухи у центрі Донецька. За повідомленнями, на місці перебувають бойовики угруповання «ДНР» і «поліція». Місце, де стався інцидент, оточене.

Також повідомлялося, що Олександр Тимофєєв наразі у критичному стані.