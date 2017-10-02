Замах на псевдо-міністра бойовиків «Ташкента»: хто наступний?

Відлуння чергового резонансного замаху в Донецьку. Жертвою вибуху мало не став так званий «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» – Тимофєєв на прізвисько «Ташкент». Постраждало, за різними оцінками, до 8 осіб, але сам впливовий бойовик, за уточненими даними, відбувся легким переляком. Що це було: операція українських спецслужб щодо усунення «гаманця Захарченка», внутрішні розборки або інсценування? Про це дізнавались «Донбас.Реалії».
Ранок суботи 23 вересня, окупований Донецьк. Вибух майже в центрі міста. Мета замаху – кортеж одного з найвпливовіших людей в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним. Цілился у так званого «міністра доходів і зборів» Олександра Тимофєєва із позивним «Ташкент». Постраждало кілька людей, але сам псевдо-міністр – цілий і неушкоджений.
Одразу після замаху він заявив: «Не дочекаєетеся».
Підконтрольні бойовикам медіа традиційно звинувачують у трагедії українські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Офіційний Київ такі звинувачення відкидає.
«Це повна маячня! І безперечно це не відповідає дійсності, оскільки головне, що відбувається на сьогоднішній день в терористичних бандах – це надзвичайно жорстка і жорстока конкуренція між їхніми ватажками», – заявляє радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
«Це, напевно, один із найбільш ненависних людей в «ДНР» – експерт
«Ташкент»-Тимофєєв – завжди вважався сірим кардиналом угруповання «ДНР». І багатьом встиг перейти дорогу.
Це, напевно, один з найбільш ненависних людей з боку підприємців і навіть з боку активістів «ДНР»
«Це, напевно, один з найбільш ненависних людей в цій «республіці» з боку підприємців і навіть з боку активістів «ДНР». Вони вважають, що доки хтось воював, він вибудовував тіньову фінансову систему. Він збирав податки, вони приватизували ринки. Ринки, ці готівкові гроші, – це завжди найбільш криміногенна сфера», – зауважує аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.
Майже за кожним «віджатим» бізнесом або зламаним магазином у Донецьку стояли люди «Ташкента», зауважують експерти.
«Води немає. Я кажу: «Командир, біля нас ціле «Метро». Ну дали завдання одному бійцеві, він прийшов, відкрив двері...» – так жартував Тимофєєв після того, як гіпермаркет був розгромлений. Щоправда, зауважив, що після того як він вийшов, приміщення все ще було цілим.
Неоднозначна слава «Ташкента»
Погана слава «Ташкента» навіть прихильників «русского мира» змушує засумніватися у версії про українських розвідників. Зокрема, проросійськи налаштований блогер Костянтин Долгов заявив про те, що вибух – це інсценування.
«У господарських структурах напередодні ревізії, як правило, трапляється пожежа, яка дозволяє приховати недостачу. А іноді в деяких випадках допомагає сховатися самому господарнику», – заявив Долгов у своєму відеоблозі.
Так чи інакше, вибух в Донецьку відкрив новий політичний сезон в угрупованні «ДНР».
Тимофєєв проводив кулуарні перемовини з кремлівськими кураторами щодо можливості зайняти місце терориста Захарченка
«Тимофєєв проводив кулуарні перемовини з кремлівськими кураторами щодо можливості зайняти місце терориста Захарченка. Тому, на моє глибоке переконання, має місце внутрішній конфлікт, який й вилився у замах на «Ташкента»», – заявляє радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.
Будь-який політично активний бойовик може становити загрозу номінальному лідеру угруповання «ДНР» – експерт
У 2017 році всередині угруповання «ДНР» – складний політичний пасьянс. Владу ділять ще до недавнього часу дружній тандем Захарченко та його «гаманець» «Ташкент»-Тимофеев. Осторонь від них так званий «спікер парламенту» угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Окрім того, існує так звана внутрішня опозиція «ДНР». Наприклад, вічний критик Захарченка, ватажок батальйону «Схід» Олександр Ходаковський. Активно світиться в медіа, підконтрольних бойовикам російський письменник Захар Прилєпін. Крім того, існують так звані політемігранти – джокери, які навіть намагаються промацати ґрунт зближення з Україною.
«Такі, як колишній голова «ЦВК» Роман Лягін, який оголосив Донбас Україною – готовий, каже, працювати в цьому напрямку», – зауважує аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.
За його словами, будь-який політично активний бойовик може становити загрозу номінальному лідеру угрупування «ДНР» Захарченку, тому що його влада почалася із вказівки згори, коли Бородай призначив його керівником угруповання «ДНР».
«Я все ж таки, якщо ви пам'ятаєте, корінний москвич! А я вважаю, що «Донецької народною республікою», Донбасом, повинна керувати людина, яка є кров'ю від крові, плоть від плоті Донбасу – справжній донеччанин. Ось такий донеччанин серед нас є!» – сказав колишній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Бородай, представляючи Захарченка на прес-конференції.
Минулого року невдалий замах було скоєно в Луганську – на кортеж лідера угруповання «ЛНР» Плотницького. Бойовик вижив. І використав замах як привід для розправи над конкурентами, посадивши їх за ґрати. Незабаром в камері знайшли повішеним колишнього так званого «прем'єр-міністра» угруповання «ЛНР» Геннадія Ципкалова. А колишній самозваний «спікер місцевого парламенту» Олексій Карякін втік до Росії.
ФСБ і ГРУ будуть знищувати ватажків російських терористичних банд як цінних свідків своїх злочинів
«Спецоперація російських спецслужб під умовною назвою «Скажений ліфт» не завершена. І безумовно ФСБ і ГРУ будуть планомірно знищувати ватажків російських терористичних банд як цінних свідків своїх злочинів» – каже Зорян Шкіряк.
Гучний початок політичного сезону на окупованому Донбасі, на думку аналітиків, обіцяє не менш криваве продовження. Питання – чия карта буде бита наступною?
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