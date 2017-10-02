Замах на псевдо-міністра бойовиків «Ташкента»: хто наступний?

Відлуння чергового резонансного замаху в Донецьку. Жертвою вибуху мало не став так званий «міністр доходів і зборів» угруповання «ДНР» – Тимофєєв на прізвисько «Ташкент». Постраждало, за різними оцінками, до 8 осіб, але сам впливовий бойовик, за уточненими даними, відбувся легким переляком. Що це було: операція українських спецслужб щодо усунення «гаманця Захарченка», внутрішні розборки або інсценування? Про це дізнавались «Донбас.Реалії».

Ранок суботи 23 вересня, окупований Донецьк. Вибух майже в центрі міста. Мета замаху – кортеж одного з найвпливовіших людей в угрупованні «ДНР», яке визнане в Україні терористичним. Цілился у так званого «міністра доходів і зборів» Олександра Тимофєєва із позивним «Ташкент». Постраждало кілька людей, але сам псевдо-міністр – цілий і неушкоджений.

Одразу після замаху він заявив: «Не дочекаєетеся».

Підконтрольні бойовикам медіа традиційно звинувачують у трагедії українські диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Офіційний Київ такі звинувачення відкидає.

«Це повна маячня! І безперечно це не відповідає дійсності, оскільки головне, що відбувається на сьогоднішній день в терористичних бандах – це надзвичайно жорстка і жорстока конкуренція між їхніми ватажками», – заявляє радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Це, напевно, один із найбільш ненависних людей в «ДНР»​ – ​експерт

«Ташкент»-Тимофєєв – завжди вважався сірим кардиналом угруповання «ДНР». І багатьом встиг перейти дорогу.

Це, напевно, один з найбільш ненависних людей з боку підприємців і навіть з боку активістів «ДНР»

«Це, напевно, один з найбільш ненависних людей в цій «республіці» з боку підприємців і навіть з боку активістів «ДНР». Вони вважають, що доки хтось воював, він вибудовував тіньову фінансову систему. Він збирав податки, вони приватизували ринки. Ринки, ці готівкові гроші, – це завжди найбільш криміногенна сфера», – зауважує аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Майже за кожним «віджатим» бізнесом або зламаним магазином у Донецьку стояли люди «Ташкента», зауважують експерти.

«Води немає. Я кажу: «Командир, біля нас ціле «Метро». Ну дали завдання одному бійцеві, він прийшов, відкрив двері...» – так жартував Тимофєєв після того, як гіпермаркет був розгромлений. Щоправда, зауважив, що після того як він вийшов, приміщення все ще було цілим.

Неоднозначна слава «Ташкента» ​

Погана слава «Ташкента» навіть прихильників «русского мира» змушує засумніватися у версії про українських розвідників. Зокрема, проросійськи налаштований блогер Костянтин Долгов заявив про те, що вибух – це інсценування.

«У господарських структурах напередодні ревізії, як правило, трапляється пожежа, яка дозволяє приховати недостачу. А іноді в деяких випадках допомагає сховатися самому господарнику», – заявив Долгов у своєму відеоблозі.

Так чи інакше, вибух в Донецьку відкрив новий політичний сезон в угрупованні «ДНР».

Тимофєєв проводив кулуарні перемовини з кремлівськими кураторами щодо можливості зайняти місце терориста Захарченка

«Тимофєєв проводив кулуарні перемовини з кремлівськими кураторами щодо можливості зайняти місце терориста Захарченка. Тому, на моє глибоке переконання, має місце внутрішній конфлікт, який й вилився у замах на «Ташкента»», – заявляє радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Будь-який політично активний бойовик може становити загрозу номінальному лідеру угруповання «ДНР» ​–​ експерт

У 2017 році всередині угруповання «ДНР» – складний політичний пасьянс. Владу ділять ще до недавнього часу дружній тандем Захарченко та його «гаманець» «Ташкент»-Тимофеев. Осторонь від них так званий «спікер парламенту» угруповання «ДНР» Денис Пушилін. Окрім того, існує так звана внутрішня опозиція «ДНР». Наприклад, вічний критик Захарченка, ватажок батальйону «Схід» Олександр Ходаковський. Активно світиться в медіа, підконтрольних бойовикам російський письменник Захар Прилєпін. Крім того, існують так звані політемігранти – джокери, які навіть намагаються промацати ґрунт зближення з Україною.

«Такі, як колишній голова «ЦВК» Роман Лягін, який оголосив Донбас Україною – готовий, каже, працювати в цьому напрямку», – зауважує аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

За його словами, будь-який політично активний бойовик може становити загрозу номінальному лідеру угрупування «ДНР» Захарченку, тому що його влада почалася із вказівки згори, коли Бородай призначив його керівником угруповання «ДНР».

«Я все ж таки, якщо ви пам'ятаєте, корінний москвич! А я вважаю, що «Донецької народною республікою», Донбасом, повинна керувати людина, яка є кров'ю від крові, плоть від плоті Донбасу – справжній донеччанин. Ось такий донеччанин серед нас є!» – сказав колишній ватажок угруповання «ДНР» Олександр Бородай, представляючи Захарченка на прес-конференції.

Минулого року невдалий замах було скоєно в Луганську – на кортеж лідера угруповання «ЛНР» Плотницького. Бойовик вижив. І використав замах як привід для розправи над конкурентами, посадивши їх за ґрати. Незабаром в камері знайшли повішеним колишнього так званого «прем'єр-міністра» угруповання «ЛНР» Геннадія Ципкалова. А колишній самозваний «спікер місцевого парламенту» Олексій Карякін втік до Росії.

ФСБ і ГРУ будуть знищувати ватажків російських терористичних банд як цінних свідків своїх злочинів

«Спецоперація російських спецслужб під умовною назвою «Скажений ліфт» не завершена. І безумовно ФСБ і ГРУ будуть планомірно знищувати ватажків російських терористичних банд як цінних свідків своїх злочинів» – каже Зорян Шкіряк.

Гучний початок політичного сезону на окупованому Донбасі, на думку аналітиків, обіцяє не менш криваве продовження. Питання – чия карта буде бита наступною?



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