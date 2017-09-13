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Производили шахтное оборудование – а будут делать «военку»: главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко «распорядился» перевести два машиностроительных предприятия на «военные» рельсы. Это «Донгормаш» и «Горловский машиностроительный завод». Способны ли они на это? Производят ли что-то из продукции ВПК на оккупированных территориях? И к чему такие заявления? Радио Донбасс.Реалии искало ответ.

Что из предприятий ВПК было на ныне неподконтрольных территориях до войны?

До начала военного конфликта на Донбассе в Донецкой области производств оборонного комплекса было несколько, говорит директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец: «В Донецке было расположено предприятие «Топаз», которое производило комплекс «Кольчуга» и комплексы радиолокационной борьбы. Также донецкий «Точмаш» производил корпуса для ряда снарядов, а также были предприятия химической промышленности, которые производили пластиды (взрывчатые вещества – ред.)».

Что сейчас с этими предприятиями? Сергей Згурец говорит, что они в нерабочем состоянии: «Сейчас они находятся в разграбленном состоянии, поэтому я бы не говорил, что эти предприятия играют какую-то роль в усилении потенциала сепаратистов».

Оборонных предприятий полного цикла в Донецке сейчас нет.

Что представляют собой Горловский и Донецкий машиностроительные заводы?

Донецкий и Горловский заводы не производили оборонной продукции. Там выпускалось шахтное оборудование. Максимум, что можно производить на этих заводах сейчас – мелкие детали для автомобилей, говорит Сергей Згурец: «Предприятия машиностроительной отрасли, о которых мы говорим, могут выпускать какие-то мелкие узлы для автомобильной техники».

Что происходит с этими предприятиями сейчас?

Заводы были разворованы в начале военного конфликта, утверждает донецкий журналист Денис Казанский, исследовавший тему промышленности региона. Оставшиеся мощности боевики использовали как ремонтные базы для военной техники. На данных предприятиях производить оборонную продукцию невозможно, говорит он.

«Эти предприятия уже давно были захвачены, ещё в 2014 году на них ремонтировались бронетехника, миномёты. Конечно, эти предприятия не приспособлены, чтобы там производить какую-то военную технику, поэтому речь всегда шла только о ремонте. Для производства нужны комплектующие. Любой человек, который хоть немного связан с ВПК, понимает: танк невозможно собрать в одном месте из подручных средств», – рассказывает Денис Казанский.

К чему такие заявления?

Говорить о том, что там можно создать какую-то бронетехнику, тем более на разворованном и распиленном «Донгормаше», где люди в каких-то лохмотьях работают, однозначно нельзя. Это просто будет легализация военной техники, завезённой из России

Эксперты считают, что «указы» о якобы усилении оборонного комплекса группировки «ДНР» – не что иное, как попытки легализировать российское оружие на Донбассе.

Главная ставка делается на российское вооружение для усиления этих террористических группировок

«Говорить о том, что там можно создать какую-то бронетехнику, тем более на разворованном и распиленном «Донгормаше», где люди в каких-то лохмотьях работают, однозначно нельзя. Если будут попытки показать, что там что-то собирается и выпускается, то это просто будет легализация военной техники, завезённой из России», – говорит Денис Казанский.

Такого же мнения придерживается и Сергей Згурец: «По-прежнему главная ставка делается на российское вооружение для усиления этих террористических группировок».

Кроме того, заявления создают для потребителя информации на оккупированных территориях позитивную картинку – в то время, когда уровень жизни на нуле: «С точки зрения пропагандистских вещей, они ищут любые позитивные моменты для обоснования своей деятельности, особенно в условиях ухудшающегося экономического положения в этих зонах», – отмечает Згурец.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)