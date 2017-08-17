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В основе мирного разрешения конфликта на Донбассе лежат минские соглашения – этот тезис постоянно повторяют пророссийские боевики. Однако, если проанализировать высказывания лидеров сепаратистов повнимательнее, то становится очевидным, что они не допускают возвращения оккупированных территорий в состав Украины, а также всячески стараются нарисовать свое будущее как части России – то есть эти самые минские соглашения всячески отрицают. Заявления Александра Захарченко и Игоря Плотницкого или о независимости от Украины, или о новом образовании «Малороссия», или о присоединении к России – не имеют ничего общего с реальными планами Кремля. Россия меньше всех заинтересована принять в свой состав неподконтрольные территории, считают эксперты.

«Украина нарушает минские соглашения, но мы их придерживаемся. Минск-2 – это залог мира на Донбассе» – такие тезисы как мантру регулярно повторяют на своих сайтах контролируемые Россией представители группировок «ДНР» і «ЛНР». Напомним, стержень минских договоренностей – это то, что оккупированная часть Донбасса возвращается в состав Украины.

Пункт четвертый гласит: «В первый день после отвода войск начать диалог о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством»

В пункте девятом прописано: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта».

Но в интервью на общие темы лидеры боевиков регулярно озвучивают, что возвращение в Украину недопустимо.

Захарченко: «Это праздник нашей родины – России»

Во время визита в Крым 16 марта лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко в своем поздравлении крымским сепаратистам сказал, что «ДНР» тоже стремится в состав России.

«Вы (Крым – ред) пошли вперед, мы смотрели на вас и пошли следом. Это общий праздник Крыма и Донбасса. А самое главное – это праздник нашей родины – России», – заявил Захарченко.

Лидер группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий очень хочет установить контроль над недвижимостью граждан Украины, покинувших оккупированную территорию. Он заявил, что Украины в Луганске уже не будет.

«А кто у нас следит за домами украинцев, которые живут по ту сторону (на подконтрольной Украине территории – ред.) и имеют отношение к «АТОшникам»? Если кто-то не понял, еще раз объясняю: не будет здесь Украины. Нечего стеречь то, что им (выехавшим с неподконтрольных территорий, – ред.) не принадлежит», – сказал Плотницкий.

Последний пример – это заявление Захарченко от 18 июля о создании так называемой «Малороссии» вместо Украины.

«Мы, представители регионов «бывшей Украины», предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство «Малороссия». В данном случае переименование страны принципиально важно», – отметил главарь группировки «ДНР».

Россия не примет «ЛНР-ДНР», а хочет взвалить их на бюджет Украины – Сазонов

В Россию никто принимать группировки «ЛНР»/«ДНР» не будет, это Кремлю не нужно. Для российского бюджета это слишком дорого, считает политолог Кирилл Сазонов. Делать из них марионеточные независимые республики Кремль также не станет, поскольку их нужно будет постоянно финансировать и это не снимет международные санкции.

Москва хочет показать всему миру, что это не ее вооруженная агрессия. Кто-то хочет жить в «Малороссии», кто-то под Киевом, что весь этот конфликт – между Киевом и Донецком

«Берем даже последнюю затею Захарчеснко с «Малороссией», это, разумеется, не его личная инициатива. Это идея перевести всю дискуссию в украинский формат. Москва хочет показать всему миру, что это не ее вооруженная агрессия. Якобы это конфликт внутри Украины между двумя видениями будущего развития страны: кто-то хочет жить в «Малороссии», кто-то под Киевом, что весь этот конфликт – между Киевом и Донецком. И на всем этом в Москве пытаются выстроить свою риторику, чтобы Россия сделала шаг назад, умыла руки и сказала, что это Киев с Донецком конфликтуют, мы не причем, снимите санкции», – считает Кирил Сазонов

В мае этого года в Донецке боевики провели заседание так называемого интеграционного комитета «Россия-Донбасс». После этого о нем не вспоминали. По мнению экспертов, после того, как Донбасс стал для России «чемоданом без ручки», главная задача Москвы – сохранить политический контроль над территориями и режимами, выторговать для них особый статус, но финансирование взвалить на украинский бюджет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)