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«Малороссии» не будет, сообщил лидер боевиков группировки «ДНР» Александр Захарченко, отрекаясь от своего недавнего заявления. Ещё 18 июля Захарченко провозгласил о «распаде Украины» и о «создании нового государства «Малороссия» со столицей в Донецке». Тогда были даже приняты так называемые «конституционные акты». Их подписали якобы представители девятнадцати регионов Украины. Захарченко заявил о создании «Малороссии» исключительно по указке руководства России, уверены политические эксперты. По их мнению, скорее всего, в группировке «ДНР» пошли на попятную потому, что это заявление вызвало слишком резкую отрицательную реакцию мировых центров силы.

«Уже сейчас можно сказать, что названия «Малороссия» не будет, поскольку оно вызывает у многих отторжение», – заявил Александр Захарченко на ресурсах боевиков. Хотя ещё 18 июля боевик декларировал, что вопрос о создании государства «Малороссия» решён и даже конституция вскоре будет принята.

«Мы, представители регионов бывшей Украины, предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на исторические предпосылки, учредить государство «Малороссия». В данном случае переименование страны принципиально важно», – заявил 18 июля Александр Захарченко.

Тогда, 18 июля, лидеры боевиков группировок «ДНР-ЛНР» привезли в Донецк якобы представителей девятнадцати регионов Украины и вместе с ними подписали декларацию о создании «Малороссии», в которую должна была войти большая часть Украины.

Захарченко не мог принять сам такое решение, его уже утопили бы в дерьме – Гозман

То, что боевик Захарченко сделал подобное заявление исключительно по указке с самых верхов Кремля, не вызывает никакого сомнения, считает российский политолог Леонид Гозман. Руководство России таким образом создаёт военное положение в стране в преддверии президентских выборов 2018 года для того, чтобы переключить внимание народа с внутренних проблем на внешние, считает политолог Гозман.

Либо сам Путин, либо из ближайшего окружения Путина вот это всё построил. По моему мнению, это объявление войны

«Представить себе, что Захарченко, который, по моему суждению, просто мелкий бандит, случайно вылезший, может сам принять такое решение, я не могу. Его бы уже там утопили в дерьме. Он привёз людей из Харькова, из Одессы – это подготовленное мероприятие. Значит, либо сам Путин, либо из ближайшего окружения Путина вот это всё построил. По моему мнению, это объявление войны», – считает Гозман.

«Малороссия» выбивается из «минского процесса» – Олег Белоколос

То, что «Малороссия», так же, как и «Новороссия», – это московский проект, – ни у кого в мире не вызвало ни малейшего сомнения, основные игроки, вроде США, моментально отреагировали на подобные выходки Кремля, считает лидер общественной организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос. По его мнению, Вашингтон назидательно объяснил Москве провальность этой идеи, поэтому проект «Малороссия» быстро свернули.

Возможно, во время последней встречи Лаврова с Тиллерсоном американцы обозначили Москве, что вы своими действиями выходите из «минского процесса», в котором должны быть заинтересованы. А Москва увидела, что этот рычаг давления не удался

«Возможно, во время последней встречи Лаврова с Тиллерсоном американцы обозначили Москве, что вы своими действиями выходите из «минского процесса», в котором должны быть заинтересованы. А Москва увидела, что этот рычаг давления не удался, что он не был просчитан, а, напротив, вызвал негативную реакцию на Западе», – говорит Белоколос.

Но, несмотря ни на что, боевик Захарченко в своих интервью всё ещё не отказывается от идеи «переучреждения и переформатирования Украины». Правда, в какой форме и под каким названием, – не сообщает.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)