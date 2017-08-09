Захарченко: «Малоросії» не буде

Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко заявляє, що назви «Малоросія» для раніше пропонованого ним проекту, не буде.

«Сама ідея перезаснування держави, зануреної у глибоку економічну і політичну кризу, яка не робить спроб проведення кардинальних реформ щодо федералізації країни і пошуку шляхів виходу з колапсу, отримала широку підтримку. Вже зараз можна сказати, що назви «Малоросія» не буде, оскільки воно викликає у багатьох відторгнення», – заявив Захарченко, якого цитують сепаратистські сайти.

У липні Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським».

Цю заяву розкритикували не лише в Україні і на Заході, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мали б припинити існування.

А Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі».

Крім того, занепокоєння заявою про «Малоросію» висловили в Організації з безпеки і співпраці в Європі, що є стороною іншого формату переговорів про врегулювання, так званого «мінського процесу». ОБСЄ закликала уникати дій, що ставлять під загрозу виконання мінських домовленостей про врегулювання в регіоні.

У Москві не стали засуджувати заяви Захарченка, хоча у Кремлі її назвали його «особистою ініціативою».