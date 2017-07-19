У ЄС закликали Росію дистанціюватися від заяв про «Малоросію»

У Європейському союзі заявили, що очікують від Росії недвозначного дистанціювання від заяв про «створення держави Малоросії», з якими виступив раніше ватажок підтримуваного Москвою збройного сепаратистського угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Також Росію закликають дистанціюватися від будь-яких дій, що порушують дух переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу, в яких вона бере участь, мовиться в заяві речниці верховного представника ЄС із закордонних справ.

Такі заяви й інша риторика ватажків сепаратистів суперечать цілям мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, заявила речниця Мая Коціянчич.

У ЄС нагадали, що заява Захарченка є елементом тенденції, що викликає занепокоєння – йдеться і про «адміністративні заходи» на кшталт захоплення компаній, і про оголошення «державного кордону», і про запровадження грошових одиниць, відмінних від української гривні, угрупованнями «ДНР» і «ЛНР».

У вівторок ватажок угруповання «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським».

Цю заяву вже різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мали б припинити існування.

А Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі».

Крім того, занепокоєння заявою про «Малоросію» висловили в Організації з безпеки і співпраці в Європі, що є стороною іншого формату переговорів про врегулювання, так званого «мінського процесу». ОБСЄ закликала уникати дій, що ставлять під загрозу виконання мінських домовленостей про врегулювання в регіоні.

Тим часом у Москві наразі не стали засуджувати заяви Захарченка, хоча у Кремлі її назвали його «особистою ініціативою».