Росія: у Кремлі назвали заяву про «Малоросію» особистою ініціативою ватажка «ДНР»

У Кремлі назвали «особистою ініціативою» заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», підтримуваного Росією, Олександра Захарченка про «створення держави Малоросії».

Як сказав журналістам речник президента Росії Дмитро Пєсков, у Москві про цю заяву «дізналися зі ЗМІ».

При цьому він наголосив, що російська сторона «залишається віддана мінським домовленостям».

Лише за кілька годин до цього Пєсков заявляв, що у Кремлі ще не коментують заяви Захарченка, бо «її належить проаналізувати».

Офіційна Москва наразі утримується від прямого засудження цієї заяви.

Раніше в понеділок ватажок угруповання «ДНР», що за підтримки Росії захопило частину Донецької області, Олександр Захарченко заявив про «створення держави Малоросії», в яку, за його словами, наразі входять окуповані території Донбасу, а в майбутньому має ввійти вся Україна, крім Криму, який сепаратисти визнають «російським». Цю заяву вже різко розкритикували не лише в Україні, а й у Росії, а також у самому угрупованні «ДНР» і в сусідньому сепаратистському угрупованні «ЛНР» на окупованій частині Луганщини, які, за ідеєю Захарченка, мають припинити існування.

А Франція і Німеччина, що разом із Україною і Росією є учасниками «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині сходу України, закликали Росію засудити заяву про «Малоросію» як таку, що є порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу і також суперечить духові переговорів про це врегулювання в «нормандському форматі», і висловили сподівання, що Москва не буде поважати й визнавати цієї заяви.

Крім того, занепокоєння заявою про «Малоросію» висловили в Організації з безпеки і співпраці в Європі, що є стороною іншого формату переговорів про врегулювання, так званого «мінського процесу». ОБСЄ закликала уникати дій, що ставлять під загрозу виконання мінських домовленостей про врегулювання в регіоні.