В угрупованні «ДНР» виступають за обговорення пропозиції Путіна щодо миротворців на Донбасі

Лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко виступає за обговорення пропозиції президента Росії Володимира Путіна щодо миротворчої місії на Донбасі.

«У будь-якому випадку, ми готові обговорювати цю ініціативу і наполягаємо, що без схвалення з боку «ДНР» і «ЛНР» ніякі зміни в форматі врегулювання неможливі», – заявив лідер угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Водночас лідер угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що можна «повернутися до обговорення питання введення на Донбасі миротворців ООН» за умов припинення і відведення озброєння.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін заявив, що миротворці ООН на Донбасі мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. Путін також заявив, що це питання «не може бути вирішено без прямого контакту з представниками «самопроголошених республік» «ДНР» та «ЛНР», як він назвав підтримувані Росією сепаратистські збройні угруповання.

Водночас в МЗС України після цієї заяви наголосили, що розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі. При цьому у МЗС вважають, що Росія спотворює ідею розгортання місії. Українські дипломати наголошують, що на Донбасі під виглядом миротворців не може бути присутній військовий чи іншийперсонал Росії,також не може бути мови «про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці». Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.