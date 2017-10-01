Захарченко в гостях у Кобзона, Плотницький благословляє молодят: новий «культурний» сезон в окупації

Від циркових трюків і талант-шоу до пропагандистських парадів і театральних постановок – у вересні лідери угруповань «ЛНР» та «ДНР» організували на окупованому Донбасі рекордну кількість різних заходів. Яку мету переслідують Захарченко та Плотницький? «Культурні» афіші Донецька і Луганська вивчали журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Із новими девізами та гаслами, і з новою силою, стартував черговий «культурний» сезон на окупованому Донбасі. Лідери угруповань «ЛНР» та «ДНР», спираючись на свій смак, пропонують місцевим жителям провести культурне дозвілля різноманітно.

По-перше, є цирк. Серед інших номерів, в новому сезоні дітей розважатиме клоун… з електричною болгаркою.

«Це не цирк, це можна назвати будинком чаклунства» – так описав свої враження ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький.

Для тих, кого не радує цирк, в «міністерстві культури» окупованого, і по суті відрізаного від усього світу, Донецька заявили: провели перший міжнародний театральний фестиваль. Виступали артисти з Донецька, Брянська, Волгограда і Йошкар-Оли. Найкращих – нагородили.

Як жителі окупованого Донецька ставляться до культурного життя?

Не всі жителі Донецька в захваті від культурного життя в окупації.

«Дивлячись з чим порівнювати, якщо з довоєнним періодом, звичайно, його стало менше», – відповіла жителька Донецька.

«Ми ніде не ходимо. Бо часу немає і можливості», – сказав перехожий.

Деякі оцінюють місцеву культуру іронічно.

«Ну, думаю, різноманітна, судячи з репертуарчиків», – каже місцева жителька.

«Ну, якщо на свята приїжджає Чичеріна, Газманов. От і все», – сказав житель Донецька.

А когось усе влаштовує.

«Все у нас працює. Все у нас процвітає», – сказала жителька Донецька.

Все у нас працює. Все у нас процвітає

«Газманов був, після Газманова теж виступали», – відповів місцевий житель.

«В музей ходила, в театрі була», – пригадала жінка із Донецька.

Навіщо бойовики імітують бурхливе культурне життя в окупації?

Подобається чи ні – думки жителів невеликого містечка Ясинувата лідери угруповання «ДНР» не запитали: влаштували парад в радянських традиціях на честь дня міста і зобов’язали всі навчальні заклади і комунальні підприємства брати в ньому участь.

Попри, на перший погляд, легкість таких заходів, а часом і абсурдність, насправді все набагато серйозніше, запевняють експерти.

Такі заходи потрібні для того, щоб проінвентаризувати: а скільки ж людей повернулося, скільки людей дійсно є

«Такі заходи потрібні для того, щоб проінвентаризувати: а скільки ж людей повернулося, скільки людей дійсно є, скількох можна вигнати на вулиці. Тому що ми розуміємо, що велика частина тих, хто виходить, – це все-таки «під олівець». Після осіннього ось цього святкування, я думаю, що вже будуть лежати і збір даних, і аналітика щодо того, які ж настрої в суспільстві», – каже політолог Олег Саакян.

Захарченко в гостях у Кобзона, а Плотницький благословляє весілля

Ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко побував на концерті Кобзона в Росії.

«Це вас вітає Москва!» – виголошує Кобзон, поки ватажку угруповання аплодують.

Поки Захарченко слухає пісні в Москві, Плотницький благословляє на шлюб в Луганську.

Одна з головних культурних подій осені на непідконтрольній Україні частині Донбасу – кастинг третього сезону «талант-шоу» «Зірка республіки».

Конкурс проводять у «Центрі слов’янської культури». І тут знову не обійшлося без участі лідера угруповання «ДНР» Захарченка. У минулому сезоні він особисто вручив переможцю 100 тисяч рублів, це десь 40 тисяч гривень.

«Можливо, саме ти відкриєш ім’я нової зірки «Донецької народної республіки», – мовиться в рекламному ролику телешоу.

Поки на талант-шоу йде кастинг, в непідконтрольній Україні частині Донецької області вже пройшли концерти російської самодіяльності. А тим часом в окупованому Луганську лідери «ЛНР» обрали головну красуню. «Міс Луганськ» тепер поїде в Москву на конкурс «Світова російська красуня».

А ще донбаську молодь розважають екскурсіями, наприклад, в такий собі «музей» бойовиків угруповання «ДНР» – «Спарта».

Нижче від плінтуса – рівень культури, який сьогодні насаджується в «ЛНР» і «ДНР»

«Нижче від плінтуса – рівень культури, який сьогодні насаджується в «ЛНР» і «ДНР». Криміналітет, який на сьогодні називає себе «владою», який диктує правила, і їхній спосіб життя, їхній спосіб мислення поширюється, насаджується на всіх інших жителів цих територій», – каже засновниця громадської організації «Новий Донбас» Лариса Артюгіна.

Цирк, парад, концерт, талант-шоу, театр і самодіяльність – хвилю розважальних заходів від лідерів угруповань «ЛНР» та «ДНР», котра накрила жителів окупованій частині Донбасу на початку осені, експерти порівнюють із сезонним загостренням, яке проходить із початком холодів: тоді вигнати людей на примусове свято стане просто складніше. Навіть бойовикам.



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