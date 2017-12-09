Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
09 Грудень 2017, Київ 23:51
Відео

У запорізькому конкурсі краси для дітей з інтернатів вперше з’явились чоловічі номінації (відео)

У запорізькому конкурсі краси для дітей з інтернатів вперше з’явились чоловічі номінації (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:55
0:00:00 /0:01:55
ЗАВАНТАЖИТИ

У Запоріжжі відбувся конкурс краси «Гармонія краси» для вихованців шкіл-інтернатів та реабілітаційних центрів регіону. Відбувається конкурс вчетверте. Цьогоріч в ньому вперше з’явились чоловічі номінації. Проводить конкурс краси волонтерська група «AngelS» спільно зі службою у справах дітей Запорізької ОДА та модельним агентством «Імідж-центр», представники якого готували дітей до конкурсного дефіле. В конкурсі взяли 12 дітей – 6 дівчат і 6 хлопців. За словами організаторів заходу, його головною метою є подарувати дітям свято, дати можливість виступити на великій сцені разом з професійними постановниками та артистами.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG