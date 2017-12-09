У Запоріжжі відбувся конкурс краси «Гармонія краси» для вихованців шкіл-інтернатів та реабілітаційних центрів регіону. Відбувається конкурс вчетверте. Цьогоріч в ньому вперше з’явились чоловічі номінації. Проводить конкурс краси волонтерська група «AngelS» спільно зі службою у справах дітей Запорізької ОДА та модельним агентством «Імідж-центр», представники якого готували дітей до конкурсного дефіле. В конкурсі взяли 12 дітей – 6 дівчат і 6 хлопців. За словами організаторів заходу, його головною метою є подарувати дітям свято, дати можливість виступити на великій сцені разом з професійними постановниками та артистами.