Трамп – пожежник, а Путін – підкорювач Тайги: для чого топ-політики постають в образах супергероїв

У небо на бойових винищувачах та у військовому екіпіруванні – в таких образах час від часу з’являються політики, від яких напряму чи опосередковано залежить ситуація на окупованому Донбасі. Навіщо можновладцям такі яскраві образи і як вони впливають на простих глядачів – досліджували «Донбас.Реалії».

Нещодавно президент України Петро Порошенко здійснив переліт у кріслі другого пілота бойового винищувача Міг-29 40-ї бригади тактичної авіації.

Відео з участю голови держави одразу виклали на сторінці президента у Facebook разом із привітанням військових з Днем Повітряних Сил України.

А французький президент Емманюель Макрон – і літав, і плавав. Нещодавно новобраний президент Франції спустився з гелікоптера прямо на атомний підводний човен з назвою «Страхітливий». А фотопідтвердження виклав на своїй сторінці у Twitter.

З’являтися на публіці в образі військового – один із улюблених прийомів світових політиків. Політтехнологи пояснюють, що така поведінка часто притаманна країнам із затяжними військовими конфліктами, як на Донбасі.

Будь-яку людину, яка має такий образ – будуть зустрічати з повагою

«Якщо говорити про минулі вибори – якщо будь-яка людина в камуфляжній формі була на бігборді, вона вже викликала певну повагу у людей. Будь-яку людину, яка має такий образ або елемент у своєму образі – будуть зустрічати з повагою, і вважається, що у неї буде покращуватися імідж. Оскільки сама ця війна вона торкнулася великої кількості сімей у країні» – пояснює політтехнолог Денис Богуш.

Важливо показати виборцю, що ти молодий і міцний – медіаексперт

Бойові дії на Донбасі не припиняються три роки. Весь цей час лідери країн-учасниць «нормандської четвірки» й ті, хто впливає на ситуацію на сході України, періодично публічно демонструють войовничість і відвагу.

Наприклад, американський президент Дональд Трамп приміряв на себе роль пожежника. Пізніше з бейсбольною битою він позував на виставці американських товарів. Крім того, Трампа часто можна побачити на гелікоптері.

Навіщо серйозним політикам – такі образи?

Важливо показати виборцю, що ти молодий, міцний, могутній і здоровий

«Принципово важливо показати виборцю, що ти молодий, міцний, могутній і здоровий», – розповідає медіаексперт Олексій Ковжун.

Кіно про Путіна: підкорювач тайги та підводний мисливець

Російський президент Володимир Путін завжди демонструє глядачам відпочинок «на широку ногу». Путін – рекордсмен за кількістю пропагандистських телевізійних сюжетів, в яких його представляють у ролі «мачо», кажуть аналітики.

«Іноді, щоб поліпшити образ, можна додати більше чоловічих якостей. Наприклад, людина дуже низька. Якщо йому дати більше військових якостей… зокрема, коли дивишся на Путіна по телевізору, нібито не розумієш, що він – коротун. Чому? Тому що він був в літаку, був там-то, був там-то, він з голим торсом», – пояснює Денис Богуш.​

Підтвердження слів експертів – майже повнометражне кіно про те, як Путін відпочив у республіці Тува, яке розмістили на кремлівському сайті.

А в іншому відео президент Росії виглядає підкорювачем тайги: ходить по горах, їздить на квадроциклах, сплавляється по річках на моторних човнах. В іншому ж він постає у ролі підводного мисливця.

Політтехнологи одностайні: всі образи, які приміряють на себе політики – не випадкові, і якими б комічними вони часом не здавалися, вони завжди розраховані на виборців.

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