Трамп подякував Путіну за скорочення витрат на дипломатів

Президент США Дональд Трамп 10 серпня подякував президентові Росії Володимиру Путіну за можливість скоротити витрати після рішення Москви про висилку сотень американських дипломатів. Заява Трампа стала його першою публічною відповіддю на дії Кремля.

«Для них (дипломатів – ред.) немає реальної причини, щоб повернутися. Ми заощадимо багато грошей», – сказав Трамп журналістам на власному курорті у Нью-Джерсі, де президент США проводить відпустку.

Президент Росії Володимир Путін наприкінці липня заявив, що персонал американських дипломатичних місій у Росії скорочується на 755 осіб. Штат місій становитиме 455 осіб – стільки ж, скільки є працівників у російських дипмісіях у США. За словами Путіна, це рішення МЗС він санкціонував особисто – у відповідь на посилення антиросійських санкцій Конгресом США.

2 серпня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії «на покращення відносин з новою американською адміністрацією».