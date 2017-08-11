Президент США Дональд Трамп поіронізував з приводу рішення Росії значно обмежити кількість американських дипломатів у країні. Трамп подякував Володимиру Путіну за відповідне рішення. «Я хочу йому подякувати, бо ми саме намагаємося скоротити витрати на заробітну платню», - заявив Трамп, спілкуючись із журналістами. У Державному департаменті висловили жаль та заперечення з приводу рішення офіційної Москви обмежити кількість американських дипломатів у Росії та позбавити США частини дипломатичної нерухомості. (Відео АР)