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11 Серпень 2017, Київ 14:05
Відео

Трамп подякував Путіну за вигнання американських дипломатів (відео)

Трамп подякував Путіну за вигнання американських дипломатів (відео)
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Президент США Дональд Трамп поіронізував з приводу рішення Росії значно обмежити кількість американських дипломатів у країні. Трамп подякував Володимиру Путіну за відповідне рішення. «Я хочу йому подякувати, бо ми саме намагаємося скоротити витрати на заробітну платню», - заявив Трамп, спілкуючись із журналістами. У Державному департаменті висловили жаль та заперечення з приводу рішення офіційної Москви обмежити кількість американських дипломатів у Росії та позбавити США частини дипломатичної нерухомості. (Відео АР)

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