Радіо Свобода Daily: Росія готує окупацію Білорусі і наступ на Україну?

Окупація Білорусі?

Президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект, який передбачає спільну охорону зовнішніх кордонів так званої Союзної держави й створення єдиної регіональної системи ППО. Протокол, який пропонується ратифікувати Держдумі, був ухвалений ще в 2009 році, підписаний у минулому, а подається на затвердження лише тепер. Дехто з експертів встиг припустити, що Росія де-факто почала окупацію Білорусі, інші – про розгортання широкомасштабної війни на території України, треті пропонують не панікувати, бо, мовляв, це всього лиш старий протокол, який потребує затвердження. Про ймовірні сценарії розгортання подій йшлося у програмі «Ваша Свобода».

Війна із КНДР

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість воєнного вирішення конфлікту навколо ракетно-ядерної програми КНДР, що загострився упродовж останніх днів. «Воєнне рішення готове. Сподіваюся, що Кім Чен Ин вибере інший шлях», – написав Трамп 11 вересня у Twitter.

До стриманості обидві сторони конфлікту закликали канцлер Німеччини Анґела Меркель, а також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, перші кроки до деескалації повинна зробити та сторона, «яка сильніша й розумніша».

Втім, незважаючи на взаємні погрози, якими обмінюються Північна Корея та США, експерти-міжнародники не схильні очікувати швидкого початку збройного, тим паче ядерного, конфлікту в Тихоокеанському регіоні. При цьому, зазначають окремі фахівці, виною всьому є явна безсилість міжнародних угод, покликаних регулювати нерозповсюдження ядерної зброї.

Добові мрії

14 тисяч гривень на день добових під час відрядження – це багато чи мало? А якщо мова про керівника державного авіаційного заводу «Антонов» Олександра Коцюбу? А якщо він пробув за кордоном 100 днів і таким чином отримав за рік від держпідприємства 50 тисяч доларів, що більше, аніж його офіційна зарплата? Чому такі значні кошти? Відповідь шукайте у розслідуванні програми «Схеми».

Українська дієта

У соцмережах з’явився новий мем за мотивами висловлювання міністра соціальної політики Андрія Реви. Під час вечірнього ефіру 8 серпня на телеканалі «112 Україна» міністр пояснив, що українці витрачають на їжу більшу частку доходів, ніж німці, бо їдять більше – через те, що мають особливі традиції харчування, відмінні від західних, і не зможуть обійтися без сала і м’яса. Міністр також не погодився із тим, що, за даними Державної служби статистики, українці стали їсти менше на 50 кілограмів на рік порівняно з 2013 роком.

В окремій публікації ми зібрали реакцію українців у соцмережах. А також порівняли офіційні мінімальні зарплати в Україні й Німеччині та частки, які громадяни двох країн витрачають на продукти й безалкогольні напої, виходячи з української та з європейської офіційних статистик за останній рік.

Їжте те, що смакує! І, звісно, вдалих Вам вихідних!

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