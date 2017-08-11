Трамп щодо напруження з Пхеньяном: воєнні рішення – готові

Президент США Дональд Трамп знову попередив про можливість «воєнного вирішення» північнокорейської проблеми, якщо влада КНДР будуть «вести себе нерозумно».

«Воєнне рішення – готове. Сподіваюся, що Кім Чен Ин вибере інший шлях», – написав Трамп 11 вересня у Twitter.

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.

9 серпня Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».