ЄС посилив санкції проти Північної Кореї через ракетні випробування

Європейський Союз розширив список санкцій проти Північної Кореї через її ракетні випробування.

10 серпня Європейська рада оголосила про внесення до списку санкцій ще 9 громадян КНДР і 4 юридичних осіб, серед яких державний Зовнішньоторговельний банк.

У санкційному списку ЄС тепер 41 громадянин Північної Кореї і 7 установ.

У Європейській ради зазначають, що Євросоюз виконує усі резолюції Ради безпеки ООН, ухвалені у відповідь на розвиток Пхеньяном ядерних озброєнь, інших видів зброї масового знищення і балістичних ракет.

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.