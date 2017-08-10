Трамп: у Пхеньяна можуть бути неприємності у разі продовження нинішньої лінії

Президент США Дональд Трамп заявляє, що у відносинах з Північною Кореєю завжди буде прихильний ідеї переговорів. Але, за його словами, Пхеньяну довелося б сильно понервувати, якби там вирішили завдати шкоди Сполученим Штатам.

Дональд Трамп попередив, що якщо Північна Корея продовжить нинішню лінію поведінки, то у неї будуть неприємності, які, як висловився президент США, «мало з ким раніше траплялися».

Північна Корея заявила 9 серпня, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті «вразити основні військові бази США на Гуамі».

Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.