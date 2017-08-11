У МЗС України висловили стурбованість через «агресивні заяви» з боку КНДР

У Міністерстві закордонних справ України висловили стурбованість «агресивними заявами» з боку КНДР. Про це йдеться у відповідній заяві на сайті відомства.

«МЗС України висловлює стурбованість з приводу агресивних заяв та планів КНДР щодо запуску балістичних ракет по цілях в районі острова Гуам. На думку української сторони, такі дії Пхеньяна поглиблюють небезпеку військового конфлікту в регіоні Східної Азії та загрожують міжнародному миру та безпеці», – йдеться в повідомленні.

Українські дипломати закликають офіційний Пхеньян «до неухильного виконання» раніше ухвалених Радою безпеки ООН резолюцій, зокрема щодо посилення цільових та секторальних санкцій проти КНДР.

5 серпня Рада безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію, у якій йдеться про розширення санкцій проти Північної Кореї у відповідь на її випробування міжконтинентальних балістичних ракет. Пхеньян відкинув рішення міжнародного співтовариства, заявивши, що воно порушує суверенітет країни.

9 серпня Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».