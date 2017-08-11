Українська дієта: «культ їжі» за малі гроші?

Українці витрачають на їжу 50% своїх доходів, а німці – 14, бо українці нераціонально харчуються, таку думку висловив у телевізійному ефірі міністр соціальної політики Андрій Рева. Між тим, громадянин, який отримує мінімальну зарплату, в Україні витрачає на продукти учетверо меншу суму, ніж у Німеччині, попри те, що ціни на продовольство у двох державах відрізняються мало, про що свідчить статистика в Україні та ЄС. Експерти визнають, що українці дійсно незбалансовано харчуються, і це спричиняє хвороби. Про зменшення частки найбільш корисних продуктів у раціоні громадян України свідчить і державна статистика.

​Під час ефіру на телеканалі «112 Україна» міністр соціальної політики Андрія Рева пояснив, що українці витрачають на їжу більшу частку доходів, ніж німці, бо, на думку посадовця, їдять більше – через те, що мають особливі традиції харчування, відмінні від західних.

«Німці їдять менше не тому, що в них немає можливості, а тому, що в них культура така. Враховуючи те, що ціни на продукти харчування і в Німеччині, і в Україні приблизно однакові, то, звичайно, німці витрачають менше, порівняно з нашими людьми» – так міністр соціальної політики пояснив, чому німці витрачають на харчування 14% своїх доходів, а українці – 50%.

Андрій Рева додав, що, на його думку, в раціоні українців, передовсім дітей, треба збільшувати частку продуктів, корисних для здоров’я.

Заява міністра про те, що, мовляв, українці їдять більше від німців, викликали хвилю обурення в українському сегменті соцмереж.​

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Радіо Свобода порівняло офіційні мінімальні зарплати в Україні й Німеччині та частки, які громадяни двох країн витрачають на продукти й безалкогольні напої, виходячи з української та з європейської офіційних статистик за останній рік.

Якщо німці витрачають на продукти 14% своїх доходів, а мінімальна зарплата в країні становить 1498 євро на місяць, то найменш заможні німці витрачають на харчування від 210 євро. При цьому українська «мінімалка» дорівнює 106 євро на місяць, і ті, хто її отримують, витрачають на продукти, в середньому, половину – 53 євро. Тобто вчетверо менше, ніж незаможні громадяни Німеччини.

Низка інформаційних сайтів наводить рівень цін на продукти в супермаркетах Німеччини. На думку дослідників, від українських цін на продукти німецькі розцінки відрізняються незначно.

Між тим, європейські медіа, з посиланням на службу «Євростат», повідомляють, що рівень споживчих цін у Німеччині мало відрізняється від середньоєвропейських: вартість набору необхідних товарів у Німеччині – 102%, якщо приймати середньоєвропейський рівень за 100%.

Тим часом українські та західні лікарі б’ють на сполох: близько двох третин випадків захворювання в Україні є наслідком нераціонального харчування. До таких висновків, зокрема, прийшли учасники круглого столу «Міжнародний день здорового травлення», – повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Окремою «больовою точкою» фахівці називають дефіцит вітаміну D у значної частини українців, зокрема і в дітей. На думку медиків, це є наслідком недостатнього вживання окремих тваринних продуктів, серед яких риба та яйця.

Водночас Держстат України наводить кількість основних продуктів, які середній українець споживає на рік. Ці дані свідчать, що за останні кілька років українці стали менше їсти. А конкретно – споживати менше м’яса, молока, риби, яєць та хліба, тоді як частка овочів майже не змінилася, а картоплі в середньому українському раціоні навіть побільшало.