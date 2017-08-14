14 серпня громадські активісти принесли мішок картоплі, а також інші овочі, до приміщення департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації з проханням передати їх міністрові соціальної політики Андрієві Реві. У такий спосіб активісти висловили своє негативне ставлення до висловлюванням міністра про те, що українці витрачають на їжу більшу частку доходів, аніж німці, а також вимагають від обласних чиновників домагатись відставки міністра Андрія Реви. Працівники департаменту соцзахисту пообіцяли проінформувати міністерство про акцію протесту.