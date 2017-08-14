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14 Серпень 2017, Київ 21:43
Відео

Львів’яни передали міністрові Реві мішок овочів на борщ (відео)

Львів’яни передали міністрові Реві мішок овочів на борщ (відео)
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14 серпня громадські активісти принесли мішок картоплі, а також інші овочі, до приміщення департаменту соціального захисту Львівської облдержадміністрації з проханням передати їх міністрові соціальної політики Андрієві Реві. У такий спосіб активісти висловили своє негативне ставлення до висловлюванням міністра про те, що українці витрачають на їжу більшу частку доходів, аніж німці, а також вимагають від обласних чиновників домагатись відставки міністра Андрія Реви. Працівники департаменту соцзахисту пообіцяли проінформувати міністерство про акцію протесту.

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