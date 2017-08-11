«Сьогодні бачив, як людина їла. Дайте телефон Реви чи гастропатруля» – соцмережі про заяву Андрія Реви

Валентина Семеніхіна

У соцмережах з’явився новий мем за мотивами висловлювання міністра соціальної політики Андрія Реви. Під час вечірнього ефіру 8 серпня на телеканалі «112 Україна» міністр пояснив, що українці витрачають на їжу більшу частку доходів, ніж німці, бо їдять більше – через те, що мають особливі традиції харчування, відмінні від західних, і не зможуть обійтися без сала і м’яса. Міністр також не погодився із тим, що, за даними Державної служби статистики, українці стали їсти менше на 50 кілограмів на рік порівняно з 2013 роком.

«Німці їдять менше не тому, що у них немає можливості, а тому що у них культура така. Враховуючи те, що ціни на продукти харчування і в Німеччині, і в Україні приблизно однакові, то, звичайно, німці витрачають менше, порівняно з нашими людьми» – так міністр соціальної політики пояснив, чому німці витрачають на харчування 14% доходів, а українці – 50%.

На запитання ведучого, скільки відсотків свого доходу витрачає міністр, Андрій Рева відповів, що змушений дієтично харчуватися і має жорсткий раціон.

Користувачі соцмереж висміюють слова міністра і погоджуються, що їсти дійсно треба менше, однак, у Кабміні:

Список тих, хто їсть найбільше:

Декого обурює логіка міністра:

Андрія Реву навіть порівняли із французькою королевою Марією-Антуанеттою:

Журналіст Олег Новіков пропонує запровадити квоти на їжу:

Громадський діяч Микола Томенко вигадав гасло для стратегії розвитку України:

Журналісти жартували так:

Хтось спеціально для гуманітаріїв створив завдання математичної задачі:

Пропонують міністрові йти у відставку:

Слова міністра ілюструють казкою «Дюймовочка»:

Здається, народжується новий мем: