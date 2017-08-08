Як змінилися ціни на продукти і послуги з початку літа?

Анжеліка Заріцька

Щомісяця Радіо Свобода проводить моніторинг цін на основні товари та послуги. Ми проаналізували, як з початку літа змінились ціни: у Києві, підконтрольному Україні Сєвєродонецьку та в окупованому Сімферополі. Для цього ми дослідили вартість проїзду у громадському транспорті, квитка в кінотеатр та 1 літру бензину, а також основних продуктів: хліба, молока, яєць, цукру, соняшникової олії, картоплі та м’яса.

Для моніторингу обираються одні й ті самі продукти в одних і тих самих магазинах – це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Ми порівнюємо товари із середніми цінами, які користуються попитом.

На не підконтрольних Україні територіях тимчасово використовують російські рублі. Для порівняння ми перевели ціни в долари за курсом, на момент збору інформації в місті.

М’ясо (свинина, шийна частина)

У Києві з початку літа свинина подорожчала майже на 10 гривень – зі 128,75 гривень за кілограм до 137,99.

У Сєвєродонецьку м’ясо теж зросло в ціні – зі 114,98 гривень до 129,98.

А ось в окупованому Сімферополі ціни на свинину залишились без змін – у середньому 340 російських рублів. Це дорожче, ніж у Сєвєродонецьку, проте трохи дешевше, ніж наразі у Києві – майже на 6 гривень.

Соняшникова олія

У Києві та Сєвєродонецьку олія подорожчала з початку літа приблизно на 4 гривні – із 29,5 грн до 33,95 і 33,40 грн відповідно.

У Сімферополі олію тепер можна купити на 1 російський рубль дешевше – за 92 рублі, проте вона все одно залишається найдорожчою.

Цукор

У Києві та Сєвєродонецьку ціна на цукор впала на 50 копійок і становить 17,30 гривень.

А в Сімферополі цукор зріс у ціні на 4 з половиною рублі.

У доларовому еквіваленті вартість 1 кілограму цукру в усіх трьох локаціях зрівнялась – 67 центів.

Молоко

Ціни на молоко залишились без змін – 20,95 гривень на підконтрольних Україні територіях та 50 російських рублів у Криму. Тут молоко є найдешевшим – його вартість становить 19,38 гривні.

Яйця

Курячі яйця падають в ціні на усіх локаціях.

Як і на початку літа, найдорожчі яйця – у Криму (44 рублі, або 17,05 грн), а найдешевші – у Сєвєродонецьку (10,50 грн). У Києві десяток яєць можна купити за 16,60 гривень.

Хліб

І на підконтрольних Україні територіях, і в окупованому Криму хліб подорожчав. У Києві кілограм «Столичного» коштує 12,75 гривень, у Сєвєродонецьку – 11,20.

Найдорожчим хліб залишається у Сімферополі – 33,8 рубля – це становить 13,10 гривень.

Картопля

Кілограм картоплі впав у ціні всюди: із майже 10 гривень до 6,99 у Києві та Сєвєродонецьку, і майже втричі у Криму – із 66 до 20,70 рублів.

У відповідності до гривні найдорожчою картопля є у Сімферополі – 8,02 гривні за кілограм.

Бензин А-95

Ціни на бензин у Києві й Сєвєродонецьку зрівнялись і становлять близько 26 гривень за літр. У Криму бензин залишається найдешевшим, упавши в ціні до 16,70 гривні.

Проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у громадському транспорті зросла для киян – від 3 до 4 гривень, у Сєвєродонецьку та Сімферополі залишилась без змін.

Як і раніше, найдорожчим є проїзд у Сімферополі (13 рублів, або 5,04 гривні), а найдешевшим – у Сєвєродонецьку (2 гривні).

Квитки в кіно (в середньому)

У Києві середня вартість відвідування кінотеатру трохи перевищила сімферопольську – 80 і 77,50 гривень відповідно.

Найдешевше сходити в кіно у Сєвєродонецьку – в середньому це 55 гривень.

Курс долара

На підконтрольних Україні територіях курс долара незначно знизився на момент дослідження.

У Криму долар зріс від 54 рублів у червні до 60 рублів на початку серпня.