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08 Серпень 2017, Київ 22:55
Суспільство

Як змінилися ціни на продукти і послуги з початку літа?

Анжеліка Заріцька

Щомісяця Радіо Свобода проводить моніторинг цін на основні товари та послуги. Ми проаналізували, як з початку літа змінились ціни: у Києві, підконтрольному Україні Сєвєродонецьку та в окупованому Сімферополі. Для цього ми дослідили вартість проїзду у громадському транспорті, квитка в кінотеатр та 1 літру бензину, а також основних продуктів: хліба, молока, яєць, цукру, соняшникової олії, картоплі та м’яса.

Для моніторингу обираються одні й ті самі продукти в одних і тих самих магазинах – це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Ми порівнюємо товари із середніми цінами, які користуються попитом.

На не підконтрольних Україні територіях тимчасово використовують російські рублі. Для порівняння ми перевели ціни в долари за курсом, на момент збору інформації в місті.

М’ясо (свинина, шийна частина)

У Києві з початку літа свинина подорожчала майже на 10 гривень – зі 128,75 гривень за кілограм до 137,99.

У Києві свинина подорожчала до майже 138 гривень
У Києві свинина подорожчала до майже 138 гривень

У Сєвєродонецьку м’ясо теж зросло в ціні – зі 114,98 гривень до 129,98.

А ось в окупованому Сімферополі ціни на свинину залишились без змін – у середньому 340 російських рублів. Це дорожче, ніж у Сєвєродонецьку, проте трохи дешевше, ніж наразі у Києві – майже на 6 гривень.

Соняшникова олія

У Києві та Сєвєродонецьку олія подорожчала з початку літа приблизно на 4 гривні – із 29,5 грн до 33,95 і 33,40 грн відповідно.

У Сєвєродонецьку олія коштує майже так само, як у Києві
У Сєвєродонецьку олія коштує майже так само, як у Києві

У Сімферополі олію тепер можна купити на 1 російський рубль дешевше – за 92 рублі, проте вона все одно залишається найдорожчою.

Цукор

У Києві та Сєвєродонецьку ціна на цукор впала на 50 копійок і становить 17,30 гривень.

Цукор подешевшав на 50 копійок на підконтрольних Україні територіях
Цукор подешевшав на 50 копійок на підконтрольних Україні територіях

А в Сімферополі цукор зріс у ціні на 4 з половиною рублі.

У доларовому еквіваленті вартість 1 кілограму цукру в усіх трьох локаціях зрівнялась – 67 центів.

Молоко

Ціни на молоко залишились без змін – 20,95 гривень на підконтрольних Україні територіях та 50 російських рублів у Криму. Тут молоко є найдешевшим – його вартість становить 19,38 гривні.

Яйця

Курячі яйця падають в ціні на усіх локаціях.

У Києві десяток яєць можна купити за 16,60 гривень
У Києві десяток яєць можна купити за 16,60 гривень

Як і на початку літа, найдорожчі яйця – у Криму (44 рублі, або 17,05 грн), а найдешевші – у Сєвєродонецьку (10,50 грн). У Києві десяток яєць можна купити за 16,60 гривень.

Хліб

І на підконтрольних Україні територіях, і в окупованому Криму хліб подорожчав. У Києві кілограм «Столичного» коштує 12,75 гривень, у Сєвєродонецьку – 11,20.

У Сєвєродонецьку подорожчав хліб
У Сєвєродонецьку подорожчав хліб

Найдорожчим хліб залишається у Сімферополі – 33,8 рубля – це становить 13,10 гривень.

Картопля

Кілограм картоплі впав у ціні всюди: із майже 10 гривень до 6,99 у Києві та Сєвєродонецьку, і майже втричі у Криму – із 66 до 20,70 рублів.

У Києві та Сєвєродонецьку подешевшала картопля
У Києві та Сєвєродонецьку подешевшала картопля

У відповідності до гривні найдорожчою картопля є у Сімферополі – 8,02 гривні за кілограм.

Бензин А-95

Ціни на бензин у Києві й Сєвєродонецьку зрівнялись і становлять близько 26 гривень за літр. У Криму бензин залишається найдешевшим, упавши в ціні до 16,70 гривні.

Проїзд у громадському транспорті

Вартість проїзду у громадському транспорті зросла для киян – від 3 до 4 гривень, у Сєвєродонецьку та Сімферополі залишилась без змін.

Проїзд у громадському транспорті Сєвєродонецька досі коштує 2 гривні
Проїзд у громадському транспорті Сєвєродонецька досі коштує 2 гривні

Як і раніше, найдорожчим є проїзд у Сімферополі (13 рублів, або 5,04 гривні), а найдешевшим – у Сєвєродонецьку (2 гривні).

Квитки в кіно (в середньому)

У Києві середня вартість відвідування кінотеатру трохи перевищила сімферопольську – 80 і 77,50 гривень відповідно.

Найдешевше сходити в кіно у Сєвєродонецьку – в середньому це 55 гривень.

Курс долара

На підконтрольних Україні територіях курс долара незначно знизився на момент дослідження.

Курс долара від початку літа трохи знизився
Курс долара від початку літа трохи знизився

У Криму долар зріс від 54 рублів у червні до 60 рублів на початку серпня.

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