Монополії, експорт чи ріст собівартості: чому ростуть ціни на продукти?

В Україні стрімко дорожчають свинина, сало, курятина й сири, та ще декілька продуктів, які відносять до соціальних, про це свідчать і оцінки експертів, і державна статистика. Фахівці пояснюють подорожчання продовольства, нехарактерне для літа, ситуацією на оптових ринках, вартістю кормів для худоби, а то й зростанням експорту українських продуктів. Експерти прогнозують, що частина продуктів подешевшають у серпні через сезонні чинники, частина – дорожчатиме й далі.

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​У липні ціни зросли на 11 з 23 продуктів, які вважаються соціальними, повідомляє експерт зі споживчих цін Олексій Дорошенко. За його словами, лідером за зростанням цін стала курятина, але досить швидко дорожчали також м’який сир, сало, яловичина, свинина, вершкове масло та варену ковбаса. Вартість свинини стане вище ніж 100 гривень вже до середини серпня, але в цілому серпень стане місяцем найнижчих цін на овочі та фрукти, прогнозує Дорошенко. Крім того, очікує експерт, у кінці літа, ймовірно, подешевшають яйця, картопля та гречка.

Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Львівської області Ярослав Кардаш вбачає причину росту цін на м’ясну продукцію у змові виробників-монополістів. Саме тому ціни на яловичину лишаються відносно стабільними, каже він, адже цей вид тваринництва більше прив’язаний до дрібних фермерських господарств.

«Ціна (на свинину – ред.) не може стрімко стрибати від 45 гривень за кілограм вбитої туші два місяці тому до 62-65 гривень зараз. Це надзвичайно стрімкий ріст, не пов’язаний зі зміною вартості складових ціни на цю продукцію», – переконаний аграрій.

Натомість експерт консалтингової агенції «ААА» Марія Колесник пояснює нетипове для літа подорожчання м’яса у магазинах ситуацією на оптових ринках.

Протягом року скоротилося поголів’я (це вплинуло на ціну свинини), але чому роздрібний ринок лише зараз на це відреагував – не можу сказати

«Закупівельні ціни на м’ясо зростали останнім часом. І збільшувалася вартість кормів для худоби: можливо, це теж вплинуло. Також протягом року скоротилося поголів’я (це вплинуло на ціну свинини), але чому роздрібний ринок лише зараз на це відреагував – не можу сказати».

Експерт упевнена, що для зростання ціни на м’ясо були передумови, хоча зазвичай це відбувається ближче до осені. Однак, прогнозує вона, якщо собівартість виробництва зростатиме надалі, це знову ж таки позначатиметься на роздрібних цінах.

Ярослав Кардаш не згоден із тезою про подорожчання кормів для худоби, адже саме під час збору врожаю зерно дешевшає. Окрім змови монополістів, він вбачає причину такого становища в експорті.

«Можливо, монополісти знайшли збут основної продукції за кордон, а внутрішній ринок для них не представляє інтересу і на ньому можна нарощувати ціни», – каже Кардаш.

Експерт з аграрних питань Денис Марчук також пов’язує подорожчання м’яса на внутрішньому ринку зі зростом зовнішнього попиту. Дуже великий попит є на свинину із кавказьких регіонів, країн Азії, Казахстану, Узбекистану, Грузії, каже він.

«Виробники кажуть: якщо ви не хочете купувати за такими цінами, ми готові експортувати. Все ж таки їм теж треба виживати, сплачувати податки, заробітні плати. Це впливає на подорожчання ряду категорій, в тому числі м’ясної продукції», – пояснює він.

Із цим згоден і голова комітету економістів України Андрій Новак. На його думку, єдиний вихід із ситуації – виробляти більше продукції.

«Наступним циклом має бути нарощування виробництва, щоб задовольняти і експортний потенціал, і внутрішній попит. Тоді можна сподіватися, що ці продукти харчування або не будуть рости в ціні, або ростимуть не такими високими темпами».

На думку Дениса Марчука, таке становище не дає підстав говорити про необхідність державного контролю над цінами. Місяць тому Кабмін припинив регулювати ціни на низку продовольчих товарів, і, на думку експерта, від цього курсу не варто відхилятись, адже ринок здатен регулювати себе сам, реагуючи на об’єктивні чинники.

Ринок реагує на те, що відбувається в сусідніх ринках, від яких він залежить

«Піднімаються ціни на медикаменти ветеринарної групи, на кормові. Як держава може регулювати ціни на свинину чи курятину? – питає він. – Ринок реагує на те, що відбувається в сусідніх ринках, від яких він залежить».

Натомість Марчук припускає, що ціни можна було б вирівняти, зменшивши податок на додану вартість продуктів харчування з 20% до 7-8%. «Держава б менше заробляла, але українці б мали якісний товар за доступнішими цінами», – аргументує він.

Натомість Ярослав Кардаш не вірить у здатність «дикого», як він висловлюється, українського ринку до саморегулювання на рівні розвинених країн.

Мало б бути відповідне звернення до Антимонопольного комітету та відслідковування механізмів, які знищують дрібне фермерство

«Ветеринарні препарати і корми не могли зрости, бо фінансова ситуація в Україні, особливо в тому, що стосується валюти, не так стрімко скаче. Моє тверде переконання: тут мало б бути відповідне звернення до Антимонопольного комітету та відслідковування механізмів, які знищують дрібне фермерство», – стверджує він.

Кардаш прогнозує, що в серпні традиційно знизяться ціни на сезонні овочі: помідори, баклажани, солодкий перець. «Така ж ситуація на початку серпня та у вересні з картоплею. Люди намагаються збути картоплю одразу ж із поля, тому що в багатьох з них, особливо дрібних фермерів, немає можливості зберігати цю продукцію належним чином і торгувати нею протягом зими», – каже аграрій.

Марчук згоден із тим, що сезонність овочів має значний вплив на ціноутворення саме через складнощі зі зберіганням продуктів.

«В нас не закрите питання з можливістю зберігання у відповідних сховищах цих овочів та фруктів, щоб ми мали циклічність і цілий рік могли реалізовувати їх за доступними цінами», – нарікає експерт.

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