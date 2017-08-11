14 тисяч гривень на день добових під час відрядження – це багато чи мало? А якщо мова про керівника державного авіаційного заводу «Антонов»? А якщо він пробув за кордоном 100 днів і таким чином отримав за рік від держпідприємства 50 тисяч доларів, що більше, аніж його офіційна зарплата?

Під час вивчення майнових декларацій керівників державних підприємств програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») звернула увагу на доходи керівника легендарного державного авіабудівного заводу «Антонов» Олександра Коцюби.

Він очолює підприємство з червня 2016 року, до того протягом року був його віце-президентом, прийшов на державне підприємство у 2015-му з приватного промислового сектору.

Серед своїх доходів президент компанії задекларував 1 мільйон 408 тисяч гривень, отриманих при відрядженні за кордон. Ця сума більша за його річну зарплату, яка склала 1 мільйон 133 тисячі гривень.

Тобто за рік він отримав від державного заводу більше ніж 50 тисяч доларів у вигляді доходу від перерахування добових.

Із джерел програми «Схеми» стало відомо, що за кордоном Олександр Коцюба провів у 2016 році близько ста днів. Тобто нараховував собі 14 тисяч гривень, або більше ніж 500 доларів, на добу. До слова, в добові не включаються витрати на переліт та на житло. Це оплачується окремо.

Чому такі значні кошти? У відповіді на запит програми Олександр Коцюба зазначив, що попри те, що норми добових, затверджені Кабміном, складають 50–70 євро, він отримував надбавки до добових витрат на відрядження за рахунок чистого прибутку підприємства, що передбачено колективним договором. Так і сформувалася значна сума.

Ця схема надбавок до основної суми добових не суперечить законодавству, зазначають у громадській організації «Центр протидії корупції». У керівника державного підприємства можуть виникнути проблеми лише у тому випадку, якщо він не зможе пояснити колективу, чому його добові склали саме таку суму.

«ДП «Антонов» повідомило, що в них добові витрати за кордоном максимум 70 євро, а він сказав, що в нього за один день добові витрати склали 450 євро. Тоді у підприємства можуть виникнути питання стосовно того, що він, наприклад, нераціонально використовував кошти підприємства, і воно може звернутися з позовом про відшкодування витрат», – зазначає Олександр Литвин, юрист ГО «Центр протидії корупції».

500 доларів добових на день – це доволі вагома цифра, тим паче для підприємства, що перебуває у власності держави. А яка практика на підприємствах приватних? «Схеми» опитали декілька компаній і поцікавилися, скільки вони виписують добових своїм чільним менеджерам. Для порівняння, у компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка входить до складу найбільшого металургійного холдингу світу, кажуть, що ця сума не перевищує в середньому ста доларів на день.

«Добові зазначені у розумних межах, тому що це не винагорода за працю. Винагорода за працю – це зарплата. Це для того, щоб людина могла, подорожуючи, щось поїсти, наприклад. У нашому випадку добові є меншими, ніж сто доларів США», – розповідає Володимир Ткаченко, заступник генерального директора ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Для чого потрібні такі великі добові керівникові державного підприємства «Антонов» і на що він їх витрачає? Про це журналісти запитали у самого президента авіабудівного заводу. Але Олександр Коцюба не захотів пояснити, чим зумовлена саме така сума з бюджету державного підприємства. Попри численні прохання.

​– В даному випадку керівник підприємства для виконання функцій і повноважень, які покладені на нього як на керівника підприємства, – почав пояснювати Олександр Коцюба.

– От наприклад, є у Вас 500 доларів, Ви поїхали в Мюнхен. На що Ви витрачаєте ці 500 доларів? Яка є необхідність?

– На виконання повноважень і функцій керівника підприємства. Організацію заходів, переговорного процесу і так далі.

– Ну а конкретно можете сказати, як саме?

– Більш конкретно – ні.

– Можете пояснити, як цей процес організовується, щоб було усім зрозуміло?

– По-моєму, це всім зрозуміло, хто був або є керівником підприємства.

– А наші глядачі не всі є керівниками підприємств, і багато хто не був. Можете їм пояснити: як керівник підприємства організовує роботу свою? Один маленький приклад. І все.

– Я вже навів приклад.

Держпідприємства – це величезний сектор, який має приносити кошти власникові – українським громадянам в особі держави. А власник повинен мати змогу контролювати та отримувати вичерпні відповіді про роботу цих структур. Історія з великими добовими президента держзаводу «Антонов» та його відмовою пояснити логіку їх нарахування – не найбільш показова, але все ж демонструє, що суспільство ще не привчило вичерпно звітувати своїх найнятих менеджерів.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: