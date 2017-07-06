Рекламне агентство «БПП» (розслідування)

Перебування при владі у корумпованій країні означає не лише управління державними процесами, ухвалення рішень, які впливають на життя народу. Це ще й доступ до державних ресурсів, які або прямо розграбовуються, або на яких можновладці розбудовують власний бізнес. Ось, наприклад, головний аеропорт України у Борисполі. Способів заробити на ньому чимало. Скажімо, обслуговування рекламних площ. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») виявила, що вести рекламний бізнес у «Борисполі» на позаконкурсній основі довірили фірмі, яка виводить на керівництво фракції «Блоку Петра Порошенка» у парламенті.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» – найбільший і найпотужніший аеропорт України. Щороку він обслуговує близько 8 мільйонів пасажирів. Крім виконання своєї безпосередньої функції – забезпечення авіаперельотів – як і будь-який аеропорт, «Бориспіль» має і неавіаційні доходи. Однак, якщо в європейських аеропортах ця частка складає 41%, то в «Борисполі» – удвічі менше, 20%. Такі цифри наводить «Центр транспортних стратегій». Чому так мало заробляє найбільший аеропорт країни?

«Схеми» вирішили дослідити одну з основних складових неавіаційних заробітків «Борисполя» – рекламу. Відповідно до даних офіційного сайту, в аеропорту працюють три приватні оператори реклами – товариства «ІСН Бориспіль», «Веда Х» та «Ін Лайн».

Чому саме ці три компанії? Як їх обрали? Чи був проведений прозорий конкурс, аби обрати найвигідніші пропозиції? «Схеми» надіслали запити у Фонд держмайна, оскільки аеропорт – державна власність.

Звідти надійшла відповідь, що за використання майна в аеропорту відповідає Міністерство інфраструктури. Міністерство запропонувало звернутися в держпідприємство «Бориспіль». І нарешті з аеропорту після тривалого очікування повідомили, що в них «не передбачено обов’язок ДП МА «Бориспіль» проводити конкурс з вибору операторів реклами», тобто партнерів з реклами аеропорт обрав собі без конкурсу, а на підставі отриманих від них листів.

Адвокат Павло Богомазов не погоджується з тлумаченнями міністерства і керівництва аеропорту. Він переконує – операторів реклами треба вибирати на конкурентних умовах, аби держава отримала найвигідніші умови, і за таким принципом: «Треба робити оголошення в державному інформаційному виданні «Відомості приватизації». Що є, таку-то площу, пропонується дати третім особам на стільки-то часу і від такої-то стартової ціни. Будь ласка, шановні, на конкурсній основі надавайте нам свої пропозиції.

Отже, конкурсів не було, а всі три компанії отримали можливість працювати у «Борисполі» без попереднього відбору найвигідніших пропозицій. Однак найвигіднішу локацію на позаконкурсних умовах для здійснення реклами отримала компанія «Ін Лайн» – це термінал D, звідки здійснюються основні перельоти. «Схеми» звернули увагу, що фірма створена зовсім нещодавно – після Майдану, у 2014 році. І вирішили детальніше вивчити цю компанію та перевірити, чи не стоїть за нею хтось із післямайданної еліти і чи не заробляє на позаконкурсних засадах.

«Схеми» одразу зателефонували в «Ін Лайн» й у відповідь на прохання про інтерв’ю отримали обіцянку надіслати відповіді на всі наші запитання.

Минуло кілька днів, але керівництво «Ін Лайну» так і не вийшло на зв’язок із редакцією. А коли ж знімальна група приїхала за юридичною адресою фірми, виявилося, що це просто місце масової реєстрації компаній.

Хто ж стоїть за цією таємничою фірмою «Ін Лайн»? І чому всього за рік після створення – у 2015-му – їй без конкурсу довірили проводити рекламну діяльність у головному терміналі головного аеропорту країни? Відповіді журналісти шукали у реєстрі юридичних осіб, і вийшли на слід одного впливового політика.

Відповідно до даних реєстру, номер телефону ТОВ «Ін Лайн» до недавнього часу використовувала ТОВ «Київ Медіа Ресурс». Її засновник Богдан Бобровський. За даними ЗМІ, він був помічником на той час депутата Київради від Блоку Черновецького, а тепер – народного депутата від Блоку Порошенка Сергія Березенка. Бобровський бізнес-партнер його батька – Івана Березенка (ТОВ «Науково-технічний центр «Аквакультура»).

Цей же номер телефону станом на 3 липня 2017 року значився як контактний і для ТОВ «Українська муза». За даними руху «Чесно», її керівник Олексій Окопний теж був помічником депутата Київради Сергія Березенка. Зрештою, цей же контактний номер станом на те ж третє липня фігурує у документах як контактний номер Благодійного фонду «Спільна справа» самого Сергія Березенка.

Отже, станом на 3 липня цього року спільний номер телефону пов’язував компанії, наближені до Сергія Березенка, та новачка у рекламному бізнесі державного аеропорту – товариство «Ін Лайн».

Так було до того, як ми поставили питання самому Сергієві Березенку – народному депутату України і заступнику лідера фракції «Блоку Петра Порошенка».

Сергій Березенко вдався до безпідставних обвинувачень: «Я не маю жодного відношення до компаній, які Ви перерахували. І Ваша хамська поведінка – вона просто набридла. Тому що Ви зняли декілька сюжетів... Чому я зараз так себе поводжу? Ви зняли декілька матеріалів, абсолютно неправдивих, які не мають нічого спільного з правдою. От Ви зараз це запишіть і покажіть в передачі. Вам не дають коментарі, тому що Ви брешете в ефір. І Ви обманюєте людей, якщо у Вас вистачить сміливості, у наступній своїй брехливій передачі покажіть цей коментар».

Сергій Березенко заперечив наявність спільного телефону його фонду і ТОВ «Ін Лайн».

Депутат сів у авто, а вже наступного дня, 4 липня, в реєстрі відбулися цікаві зміни – БО «БФ С.Березенка «Спільна Справа» та товариство «Ін Лайн» синхронно змінили свої контактні номери телефонів.

«Схеми» одразу ж зателефонували за новим номером Фонду Березенка, щоб поцікавитися, чому відбулися зміни. Підняла слухавку помічниця депутата Вікторія Чумак: «Номери змінилися в зв'язку з тим, що не додивились просто… Благодійний фонд з’їхав, а номер залишився, не додивилась».

Того ж 4 червня змінила свій номер телефону і ще одна цікава компанія. Вона співзвучна з рекламним оператором у Борисполі, «Ін-Лайн», але пишеться через дефіс. Номер телефона мала той же – (044) 502-65-02.

Фірму заснувала Оксана Авдєєва (Кононенко) – сестра першого заступника глави фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігоря Кононенка. Вона була серед засновників фірми до квітня цього року.

Оксана Авдєєва (Кононенко) уже фігурувала у сюжетах програми «Схеми» як учасниця бізнес-проектів брата. Зокрема вона була співзасновницею кооперативу «Зеленбудсервіс-К», який за сумнівною схемою отримав землю в Царському селі. Земля зрештою опинилася у президента Петра Порошенка та Ігоря Кононенка, останній звів на ній маєток й оселився там. Знімальна група прийшла в офіс фірми, де офіційно працює Оксана Авдєєва (Кононенко). Сестра політика відмовилася від спілкування, але зазначила, що мала стосунок до компанії «Ін-Лайн».

І ще одна цікава обставина – зміни номерів телефону рекламного оператора в Борисполі «Ін Лайн», БО «БФ С.Березенка «Спільна Справа» та «Ін-Лайн», заснованого сестрою Ігоря Кононенка, відбувалися не просто в один день. Ці зміни вносила в реєстр одна людина – Марина Карташова із Шевченківської адміністрації, хоча всі юридичні особи зареєстровані в різних районах Києва.

Звичайно, можна припустити, що це невчасно виправлена помилка чи просто збіг. Коли рекламний оператор в Борисполі, обраний поза конкурсом, благодійний фонд заступника глави фракції Порошенка та фірма, яку заснувала сестра іншого заступника глави фракції Порошенка, мають спільний номер телефону.

Але чому ж усі ці – припустімо незалежні – структури в один день синхронно вирішили змінювати цей контактний номер? І чому представники всіх цих фірм з-поміж тисяч держреєстраторів обрали одного і того ж?

Причому все сталося одразу ж після того, як «Схеми» поставили запитання Сергію Березенку, який заявив, що абсолютно не причетний до рекламного бізнесу в Борисполі.

«Схеми» надіслали запит Ігореві Кононенку щодо ролі його та його сестри в рекламному бізнесі на території аеропорту, але відповіді не отримали.