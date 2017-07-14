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14 Липень 2017, Київ 16:43
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Австрійський вояж судді Ємельянова («Схеми» | Випуск №138)

Австрійський вояж судді Ємельянова («Схеми» | Випуск №138)
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Журналіст Сергій Андрушко виявив, що суд таємно не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, щодо якого Генпрокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів. А Валерія Єгошина з’ясувала, що фірма, яку пов’язують з депутатом Зубиком, почала будівництво в центрі без дозволів. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».

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