Австрійський вояж судді Ємельянова («Схеми» | Випуск №138)

Журналіст Сергій Андрушко виявив, що суд таємно не подовжив підписку про невиїзд судді Вищого господарського суду Артуру Ємельянову, щодо якого Генпрокуратура проводить розслідування про незаконне втручання у діяльність судових органів. А Валерія Єгошина з’ясувала, що фірма, яку пов’язують з депутатом Зубиком, почала будівництво в центрі без дозволів. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший».