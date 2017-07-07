«Бурштинова схема» депутатів Розенблата і Полякова: відеодокази НАБУ (розшифровка)

Регламентний комітет Верховної Ради 6 і 7 липня розглянув подання генпрокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт народних депутатів Максима Полякова (фракція «Народний фронт») та Борислава Розенблата (фракція «Блок Петра Порошенка»). За версією слідства, з метою отримання неправомірної вигоди вони внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів «Фуджейра». Самі депутати звинувачення слідства відкидають. За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Охоронця депутата Борислава Розенблата затримали 19 червня під час отримання хабара у розмірі 200 тисяч доларів США в результаті першої в Україні спецоперації під прикриттям, допомогу в якій надавало американське Федеральне бюро розслідувань. За словами очільника НАБУ Артема Ситника, операція поєднувалася «з реєстрацією фірм, можливо, і цілим легендуванням особи, яка проникає у певне середовище». Сьогодні ж НАБУ оприлюднило оперативне відео всієї операції. Це вперше операція такого масштабу, що тривала упродовж півроку і вивела на впливових народних депутатів, ретельно фіксувалася на відео, яке тепер публікується для загального огляду. Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») розшифрувала ключові моменти.

Більш ніж півроку тому детективи НАБУ розпочали заходи, спрямовані на отримання інформації про групи і окремих осіб, причетних до протиправного видобутку та обігу бурштину, які можуть користуватися незаконною підтримкою корумпованих високопосадовців. «Національне антикорупційне бюро ухвалило рішення про необхідність агентурного проникнення до середовища осіб, які підтримують контакти з групами, причетними до незаконного видобутку бурштину», – йдеться у відео, опублікованому НАБУ. Агент бюро Катерина під легендою особи, що співпрацює з іноземною будівельною компанією, зацікавленою в інвестуванні грошових коштів для організації легального видобутку та законного експорту бурштину, встановила й розвинула довірливі відносини з можливими учасниками протиправних операцій. Із Катериною зв’язалася помічник-консультант народного депутата Максима ​Полякова – Любонько Тетяна Володимирівна, яка, згідно з версією слідства, повідомила Катерині про готовність Полякова надати допомогу в ухваленні змін до законодавства.

17 листопада 2016 року відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якої помічник-консультант Полякова розповіла про механізм погодження законодавчих ініціатив і повідомила, що умовою сприяння в просуванні законопроектів Катерини є передача 15 тисяч доларів, які будуть розподілені між Поляковим, народним депутатом Бориславом Розенблатом та тодішнім керівником «Держгеонадр» Миколою Бояркіним, повідомляє НАБУ.

Розшифровка розмов Любонько з Катериною під час зустрічі 17 листопада 2016 року з відео, опублікованого НАБУ:

Катерина: Гаразд. Ще питання. Танюшо, скажи мені, будь ласка, як ми взагалі... Що сказав шеф щодо цього питання?

Любонько: Що він його закриє. Підпише він і Розенблат.

Катерина: А потім, далі як?

Любонько: А потім зареєструють ці правки, тобі Руденко дасть посилання, що ці правки зареєстровані, і потім Розенблат буде вже спільно ці правки просувати по своїх всіх законах. Зрозумій, Катю, якщо ми обійдемо Розенблата і просто зареєструємо від Полякова, – це мертва справа. Є закон, є розробник закону, в його інтересах, щоб цей закон… Тим паче, він пройшов перше читання. У його інтересах, щоб його ухвалили в цілому. Він просто все це додасть до свого. Ну, це вихід, це єдиний вихід з того всього, що ми з ним проговорювали, продумували… Тому що я могла б ось зараз, мені не важко підписати і віднести в «Депконтроль», вони б тобі відзвітувались, що вони зробили свою роботу.

[...]

Катерина: А хто нам прогарантує, що комітет скаже…?

Любонько: Розенблат.

Катерина: Розенблат. Так?

Любонько: Звичайно.

Катерина: А в чому його інтерес?

Любонько: В чому його інтерес? Про це ми зараз і поговоримо.

Катерина: Добре.

Любонько: Ось. Це вихід з того, що було.Дивись, що вони озвучили мені вчора. Говорила з помічником до тебе, а мій шеф з ним вчора зустрічався. Вони мені озвучила ось так: п’ять – це аванс йому, тобто Розенблату…

Катерина: Розенблату…

Любонько: П’ять – це мій шеф (Поляков – ред.), і п’ять – це Бояркін. Всі ці три людини будуть між собою зараз співпрацювати. Будуть правки – буде «Геокадастр». Все. Ну… Екологічний комітет – він підпорядковується Розенблату…

Від редакції:

Микола Бояркін став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Держгеонадр у січні 2015 року і його змінили на посаді лише наприкінці весни 2017-го. Минулого літа «Схеми» з’ясували, що мати виконувача обов'язків голови Держгеонадр Миколи Бояркіна Ніла придбала квартиру на майже 110 квадратних метрів (вартістю 4,8 мільйона гривень) та два паркомісця (загальною вартістю 660 тисяч гривень) у престижному ЖК «Кристал Парк» на проспекті Перемоги в Києві.

Згодом цією покупкою та придбанням автомобіля Toyota Camry вартістю щонайменше 710 тисяч гривень матір’ю чиновника зацікавилися детективи НАБУ. За даними детективів, сукупна вартість придбаних упродовж жовтня 2015 року – лютого 2016 року активів становить понад 6,2 мільйона гривень, тобто вартість покупок виявилася більшою, ніж сукупний дохід самого Бояркіна, його дружини та матері за 17 років.

«Я позичила гроші на 10 років, у мене це все офіційно», – пояснювала тоді мати очільника Держгеонадр Ніла Бояркіна у коментарі журналістам програми «Схеми».

Його мати пояснила походження коштів договором позики на 7 мільйонів гривень, укладеним у грудні 2015 року. Однак слідство вважає, що він укладений «для надання вигляду законності злочинним діям (Бояркіна – ред.)» та є недостовірним, оскільки в ньому позикодавець зареєстрований у місті Дніпро, хоча Дніпропетровськ на Дніпро був перейменований лише у квітні 2016 року.

Також раніше «Схеми» з’ясували, що в аукціоні Державної служби геології та надр України дозвіл на розробку Рівненської ділянки піску розіграли компанії «Надра ресурс» та «Західна видобувна компанія», які пов’язані між собою. На той час уже понад рік службою керував тимчасовий виконувач обов’язків голови – Микола Бояркін.

Окрім того, у березні 2017 року журналісти «Схем» зафіксували Бояркіна біля офісу, яким користується екс-генпрокурор Віталій Ярема, на Львівській площі. Там він зустрічався з Дмитром Кащуком, який у 2014 році обійняв посаду голови Державної служби геології та надр.

Раніше у ЗМІ була інформація про те, що СБУ відкрила провадження проти колишніх чиновників Держгеонадр, які начебто реалізовували необлікований бурштин у власних цілях, використовуючи ДП «Бурштин Україна». Проте сам Кащук зазначав, що офіційних звинувачень у вчиненні будь-яких протизаконних дій йому пред'явлено не було.

***

Як ідеться у відео, оприлюдненому НАБУ, увечері того ж дня під час організованої Любонько зустрічі Катерини з Поляковим, останній підтвердив готовність скористатися правом законодавчої ініціативи в інтересах Катерини і наголосив на необхідності участі в цьому Розенблата.

Зустріч Полякова, Любонько та Катерини, 17 листопада 2016 року:

Поляков: Дивіться, поки… Ну те, що я з Розенблатом беремося і ми можемо вставити то, що він вставить, потім правки, коли відкличе…. Ну, це ти, Таню, поговориш з його помічницею, як він це зробить, ось… У будь-якому разі, щоб Ви розуміли: будь-хто, хто зареєструє (і це буде не Розенблат) – це все взагалі викинуті гроші.. Ніякої перспективи не буде, ну просто… Це можна взяти, але… це ось..

Любонько: Я це Каті казала…

Поляков: Це як мінімум там, нечесно. Ну, якщо Вам кудись треба викинути, – можна, звичайно (сміються). Це, якщо у вас є таке завдання – якомога більше витратити – це добре. Ось, вітається. Але, за великим рахунком, головний співавтор і всю цю аферу розробив Розенблат. Тобто, відповідно, якби він ходив до інших, він сьогодні монополіст у цьому, тому що він головний співавтор. Так, там є й інші співавтори (можуть внести), але він – головний лобіст цієї ідеї. Зрозуміло, якщо воно буде з ним не узгоджено, тобто воно не буде мати ніякої перспективи…

НАБУ повідомляють, що 21 листопада відбулася зустріч Катерини з Любонько, під час якої остання зателефонувала Полякову і повідомила про згоду Катерини на його умови. Поляков доручає Любонько отримати у Катерини гроші, поділити їх навпіл: половину віддати Розенблату, а з частки Полякова взяти гроші на придбання мобільних телефонів.

Телефонна розмова Любонько та Полякова після зустрічі Любонько з Катериною, 21 листопада 2016 року:

Любонько: Алло, Максиме Анатолійовиче, ну відбулася зустріч з Катею. Все ок.

Поляков: Ага, дивись, я зараз Борю попереджу, поділи навпіл і помічниці віддай.

[...]

За інформацією НАБУ, наступного дня – 22 листопада – Катерина передала Любонько 5 тисяч доларів США, про що Любонько під час зустрічі з Катериною телефоном повідомила Полякову.

Зустріч Любонько з Катериною, 22 листопада 2016 року:

Катерина: Ні, ну тримай. Та, Господи! Що тут такого. Може, ти перерахуєш, зая? Тому що я не рахувала.

Любонько: Я – ні.

Катерина: Ні? Може, треба? Я їхала – не це…

Любонько: Я, знаєш, звикла людям довіряти.

Катерина: Я просто їх не рахувала, знаєш. Я їх забрала і все.

Любонько: Не переживай, я тобі, якщо що, напишу.

Катерина: Ну, там п’ять.

Любонько: Ну, так-так.

(Любонько розмовляє по телефону )

Любонько: Максиме Анатолійовичу?

Поляков: Так-так.

Любонько: Хотіла сказати, що я п’ять отримала.

Поляков: Не знаю, що таке п’ять. Набери мене на WhatsApp.

Любонько: Угу.

Поляков: Угу.

Любонько (Катерині): Не любить, коли я по телефону говорю.

Любонько (по телефону): П’ять кілограмів… (нерозбірливо). Добре…

22 листопада 2016 року законопроекти, внесені Розенблатом і Поляковим, були зареєстровані у Верховній Раді. А 24 листопада 2016 року, відповідно до відео НАБУ, відбулася зустріч Катерини з народним депутатом Розенблатом, під час якої він підтвердив, що готовий на прохання Полякова сприяти у просуванні необхідних для Катерини законопроектів та обізнаний про домовленості щодо розміру його частки. При цьому він звернув увагу Катерини на те, що таку суму він отримає лише за початковий етап співпраці. Після цього Розенблат вказав Катерині віддати 7,5 тисячі доларів його охоронцю, який і в подальшому буде отримувати всі призначені Розенблату грошові кошти.

Зустрічі Розенблата і Катерини, 24 листопада 2016 року:

Розенблат: Тобто комітет повністю підконтрольний нам, він у нас, під нашим контролем.

Катерина: Що від нас вимагається?

Розенблат: В принципі, мені там казав цей, що там треба було «заохочення», там казали, що передали вже, але це вже таке. Ну, тобто, я комітету вже роздам, цим депутатам, і нехай вносять уже.

Катерина: Ми ще не передавали.

Розенблат: А, не передавали?

Катерина: Ми чекаємо Вашої… Як вам буде зручно – сьогодні, завтра, як це правильно зробити?

Розенблат: Катя, я, зрозумійте правильно, тобто, я просто думав, що Поляков мені це зробить, тому що він мені говорив про це, тому що ви зустрічалися з ним, так?

Катерина: Кажіть, як Вам зручно. Можу завтра йому передати.

Розенблат: Не треба вже йому передавати. Передасте мені, але…

[...]

Розенблат: А щодо двох правок – я сказав, що ми ухвалюємо, тобто ми, щоб не було потім нюансів. Ми повертаємо на друге читання, а їх на комітеті… Вношу від себе, від себе їх вношу, як автор законопроекту, і на другому читанні ми це зможемо. Якщо я буду їх вносити «з голосу» для того, щоб перед Вами просто поставити галочку, Рада не проголосує на нього.

[...]

Розенблат: Звичайно, грудень місяць. Але, послухайте, це не ті гроші, за які ми зараз говоримо. Це просто хлопцям я дав «заохочення», щоб вони на комітеті «не бузіли».

[...]​

Катерина: Скажіть мені, Бориславе, мені зараз повертатися до Вас чи вже…?

Розенблат: Я, якщо Ви хотіли мені передати, там є мій охоронець.

Катерина: Так?

Розенблат: Так, він, не питання, все це зробить, без питань.

Катерина: Добре.

Розенблат: Але це за правки.

Катерина: Га?

Розенблат: Це за правки.

Катерина: Звісно.

Під час подальшого виконання спецзавдання НАБУ ідентифікувало зазначеного охоронця Розенблата як Ярощука Богуслава Валерійовича. 28 листопада Поляков поцікавився у Любонько, чи отримала вона у Катерини залишок призначених йому коштів та отримав відповідь, що до кінця дня це питання буде вирішене. Того ж дня Любонько, згідно з відео НАБУ, отримала від Катерини дві з половиною тисячі доларів США. Продовжуючи зустрічатися з Катериною, Розенблат повідомив їй, що подальша організація видобутку бурштину та його експортування можливі лише за умови його особистої участі у цьому проекті.

Зустріч Розенблата з Катериною, 1 грудня 2016 року:

Розенблат: Ми один без одного нічого не зможемо. Тобто Поляков не зможе нічого там без мене, а я нічого не зможу без Полякова. Теж саме, наприклад, «Держгеонадра» нічого не зможуть без облради. [...]

Катерина: У нас не буде в області проблем? Мене це дуже сильно непокоїть. Починаючи навіть просто від…

Розенблат: Без нас – будуть.

Катерина: …обласної ради.

Розенблат: Без нас – будуть. Повторюю, без нас будуть.

Відповідно до відео НАБУ, 14 грудня 2016 року під час чергової зустрічі з Катериною Розенблат послався на тривалість та ускладненість процесу ухвалення законодавства, необхідного для початку легальної роботи з видобутку бурштину. Водночас пояснив, що видобувати бурштин буде можливо на інших підставах: для цього він та група інших високопосадовців лобіює ухвалення урядової постанови, яка надає можливість під виглядом рекультивації пошкоджених земель займатися видобутком бурштину. Розенблат повідомив, що для введення в цей процес компанії, інтереси якої представляє Катерина, їй потрібно приготувати від 100 до 150 тисяч доларів.

Розенблат: Отже, конфіденційна інформація для нас з вами. Отже, зараз (сьогодні) буде підписана постанова щодо рекультивації землі. Отже, я як народний депутат, який відповідає за Житомирську область… Ви знайомі з Костею Лісничим? Пам’ятаєте, Вам, напевне, говорив наш спільний знайомий, Максим. Він, таке є підприємство, «Полімерметали», «Укрбурштин».

Катерина: Оце мені знайома назва.

Розенблат: Так. Є інше підприємство – «Бурштин України». Одне – під Мінекології, друге – під Мінекономіки. І там – бурштин, і там – бурштин. Обидва підприємства під контролем. Я просто попереджаю [...] Мені сьогодні працівник «Держлісу», ну там є представники інших «угруповань», показують, де є «пошкоджені» землі. Наше яке завдання – до кінця огородити парканом ці ділянки, добути камінь і після цього зробити там рекультивацію. Якщо у вас є бажання вже, не чекаючи на закон, починати працювати, у мене ж пропозиція з вами обговорити це питання. Тому що, ну, як би, учасників процесу об’єдную я. [...]

Катерина: І з яким із підприємств ми вже підемо, коли?

Розенблат: Із цим же, із «Укрбурштином».

Катерина: Із «Укрбурштином», я зрозуміла.

Розенблат: Тому що «Бурштин України» – це наше, це пана Полякова, ну їхньої партії відповідальність, ну, і я відповідаю за своє. Мені це більш зрозуміло буде.

Катерина: Ближче.

Розенблат: Більш зрозуміле. Ближче, вони, може, обидва ближчі, але це … там немає у мене впливу, а тут у мене є. Тут директор наш, тут наше все.

Катерина: Я зрозуміла. Від нас потрібно що? Компанія?

Розенблат: З вас компанія, контроль і бажання.

Катерина: Контроль і бажання, я зрозуміла.

Розенблат: Ну, і фінанси на початок роботи.

Катерина: А які фінанси потрібно буде для початку роботи?

Розенблат: Ну, зрозумійте правильно, тобто, запустити «помповиків», зробити якийсь зріз, це невеликі затрати насправді. У межах, може, 100-150 тисяч доларів. Це такі гроші, які…

Відповідно до відео НАБУ, 20 грудня 2016 року Розенблат роз’яснив Катерині, що її компанія під приводом рекультивації, яку вона фактично проводити не буде, отримає можливість видобувати бурштин. За даними слідства, протягом наступних декількох місяців Розенблат систематично повідомляв Катерині про необхідність передачі йому грошових коштів для прискорення ухвалення рішень, зокрема 21 та 23 лютого 2017 року він повідомляв про необхідність завжди мати в своєму розпорядженні 100 тисяч доларів США, частка яких буде використана ним для впливу на службових осіб «Держлісагентства».

​Зустріч Розенблата з Катериною, 21 лютого 2017 року:

Розенблат: На операційні витрати повинна в тебе бути сума близько 100 тисяч доларів, завжди лежати під руками. Це – все: це лісники, козли, бл**ь, ой пробач, там завіз, щоб швидше отримати це рішення, так, записуй… Ну, щоб воно лежало. Там..

Катерина: Так я ось тому і запитую. Я все це чудово розумію.

Розенблат: Треба хоча б, щоб 100 тисяч лежало б просто на операційні витрати під заначку. А з нашої сторони – гарантія. Але, все одно, розумієш, твій об’єм, те, що ти споживаєш, – там ці 10 тонн, це 3 мільйони доларів, це ніщо…

Зустріч Розенблата з Катериною 23 лютого 2017 року:

Розенблат: Там усе йде з цими ресурсами. Але для того, щоб не буцалися ці дебіли, особливо ці лісники, під***си к**чені, бл**ь. Згори йде команда, б**ь, а вони ж…

Катерина: Ну, звісно.

Розенблат: Мені потрібно: «Сядь за стіл і підписуй документи», – за це гроші потрібні. Мені потрібна якась операційна фінансова складова частина.

За даними слідства, на виконання цих вимог 24 лютого Катерина під час зустрічі з Розенблатом передала йому 10 тисяч доларів США для забезпечення сприяння з боку «Держлісагентства». Далі за вказівкою Розенблата, Катерина передала гроші його охоронцю Адобашу Віктору Вікторовичу.

Відповідно до відео НАБУ, 14 березня 2017 року Катерина на вимогу Розенблата передала 20 тисяч доларів США, призначених, за словами Розенблата, на забезпечення сприяння з боку посадових осіб «Держгеокадастру».

Зустріч Розенблата з Катериною, 14 березня 2017 року:

Розенблат: Так, по грошах, що в нас по грошах? Що у вас є?

Катерина: Є.

Розенблат: Мені треба сьогодні віддати 16 з половиною і 85 тисяч гривень, це близько двадцятки, так? Це отримання, зараз. Ти думаєш – це все так просто? У мене всі ходи записані. Все, тобто всі ходи записані.

[...]

Розенблат: Ми зараз намагаємося… «Геонадра» ми отримали вже. Ми вже отримали від лісників. У нас там спрощена схема. Ми ж зайдемо на земельників, які повинні нам дати координати. Наші координати точок.

[...]

Розенблат: Тому зараз ми працюємо з «земельниками». Знаєш, найголовніше – «Геокадастр», – те, що я тобі говорив.

Далі, відповідно до відео, за вказівкою Розенблата, гроші, передані в руки Адобаша. Через декілька днів Розенблат, за версією слідства, висунув вимогу та 20 березня отримав від Катерини 25 тисяч доларів США для стимулювання посадових осіб органів прокуратури та суду щодо ухвалення рішень про скасування дозволів на видобуток бурштину, виданих «Держгеонадрами» іншим підприємствам, які в подальшому можуть стати конкурентами його спільного з Катериною проекту. Далі за вказівкою Розенблата гроші передані в руки його охоронця Ярощука.

​4 квітня Розенблат повідомив Катерині, що за допомогою отриманих від неї грошей він забезпечив ухвалення необхідних йому судових рішень.

Розенблат: Твої гроші зробили чудо, тому що ми загнали їх у кут: і по судах, і по прокуратурах

21 квітня на зустрічі Катерини з Розенблатом був присутній його помічник-консультант Крюков Тимур Умарович, який, за версією слідства, забезпечував юридичні послуги для Розенблата. На вимогу останнього Крюков підтвердив Катерині сплату грошових коштів за ухвалення суддями потрібних рішень.

Розенблат: Розкажи Каті, як ми виграли першу інстанцію.

Крюков: Як? Занесли.

Розенблат: Скажи, що ми вчора першу інстанцію взяли на…

Крюков: Ну, виграли, так, в одне засідання відмінили спецдозвіл.​

Катерина: Вони по цих трьох фірмах?

Крюков: Шість всього спецдозволів від трьох фірм. І одне ось вчора в одне засідання відмінили.

Катерина: Це... Я просто уточнити. Інстанція, там що буде, ще якісь суди, так?

Розенблат: Там ще друга буде обов’язково.

[...]

Катерина: Це ваш якийсь обласний суд?

Розенблат: Угу.

Крюков: Якийсь окружний адміністративний.

Катерина: Ага, я просто… ну…

Розенблат: Скажи. Просто… ну правильні дії робимо.

Відповідно до опублікованого відео, на попередніх зустрічах Розенблат запропонував Катерині зареєструвати офшорну компанію, яка б використовувалася у подальшому в операціях із бурштином.

Зустріч Розенблата з Катериною, 23 лютого 2017 року:

Розенблат: Зроби, будь ласка, зараз негайним чином компанію в Арабських Еміратах. Я дам тобі прізвища людей, які ти повинна будеш зробити. Роби компанію там 50 на 50.

[...]

Розенблат: Слухай, але це ж буде все одно «офшорка», ви ж там зараз робите практично всі «офшорки».

Згодом, під час зустрічі 21 квітня, Розенблат повідомив Катерині, що засновником цієї офшорної компанії повинна виступити його сестра – Розенблат Олена Соломонівна. У розвиток своєї пропозиції Розенблат через Крюкова передав Катерині пакет копій документів своєї сестри, необхідних для реєстрації на її ім’я офшорної компанії, повідомляє НАБУ. Наприкінці цієї зустрічі Розенблат повідомив Катерині, що йому необхідно отримати зараз від неї 30 тисяч доларів.

Зустріч Розенблата з Катериною. 21 квітня 2017 року:

Розенблат: У Вас є що-небудь мені дати чи немає поки?

Катерина: Що нам потрібно?

Розенблат: Ну, мені хоча б було 30. Хоча б.

Катерина: 30?

Розенблат: Закрити, так.

Катерина: Ну, у мене є зараз з собою 6.

Розенблат: Всього 6?

Катерина: Ну, ми ж не обговорювали просто це питання.

Розенблат: Сонце, ні. Я просто дуже чекав, тому що я ніби...

Катерина: Так треба було мене попередити. Що ж Ви…

Водночас Розенблат повідомив Катерині, відповідно до відео, що вже розпочатий нелегальний видобуток бурштину, який буде реалізуватися через договори рекультивації, і додав, що в цілому можливість видобувати бурштин під приводом договорів рекультивації обійдеться у 200 тисяч доларів, із яких 65 тисяч він уже отримав і використав для впливу на органи суду і прокуратури.

Зустріч Розенблата з Катериною, 21 квітня 2017 року:

Розенблат: Катю, ну я дуже тебе прошу, я Вам кажу, що нам усе це коштуватиме десь близько 200 тисяч доларів. Ви зараз дали 65? Правильно я кажу?

Катерина: Ну, я не рахую.

Розенблат: Вибачте, але я рахую. Тому що я знаю, за що повинен відповідати. Мені дуже важливо, щоб у вас завжди лежали 30-50.

16 травня, за версією слідства, Розенблат висунув Катерині вимогу передати йому 30 тисяч доларів США для впливу на ухвалення необхідних судових рішень. Позивачем у цих судових процесах виступають регіональні органи прокуратури. Наступного дня Катерина за вказівкою Розенблата передала гроші Адобашу – 24 тисячі доларів США.

Продовжуючи виконувати спеціальне завдання НАБУ, на наступній зустрічі Катерина звернула увагу Розенблата на те, що досі не створені всі умови для видобутку бурштину під прикриттям договорів на рекультивацію пошкоджених земель, попри вже передані йому кошти. За даними НАБУ, 8 та 9 червня 2017 року відбулися зустрічі Катерини з Розенблатом, під час яких він повідомив, що для отримання можливості видобутку бурштину на земельній ділянці площею у 30 га Катерина має передати йому 200-250 тисяч доларів США, з яких 20 тисяч – призначені для ухвалення позитивного рішення обласною радою, а 50 тисяч – для посадових осіб «Держгеонадр» за видачу спеціального дозволу.

Зустріч Розенблата з Катериною, 8 червня 2017 року:

Розенблат: Отже, є така пропозиція: отже, є, припустімо, близько 10-15 ваучерів. Це по 2,2 гектари, до 30 гектарів, які ми повинні з вами викупити, потім під ці землі ми пишемо отримання дозволу на геологічну «розвідку».

Катерина: Угу.

Розенблат: По цій геологічній «розвідці» ми отримуємо з вами дозвіл першопочатково, після цього ми робимо захист запасів, грубо кажучи, після захисту запасів, отримуємо дозвіл територіальних органів, від облради ми заявляємось, після облради ми заявляємось до ДГС (Державна служба геології та надр України – ред.) на отримання ліцензії. Там комісія, проходження, ліцензія. І після цього ми можемо починати вже працювати.

Отже, мої порахували, що в принципі ці 30 гектарів з усіма справами, дозволами – ну, бюджет вони мені ввечері скинуть – будуть десь приблизно в межах, в межах десь, ну так, щоб не збрехати, близько 150-200 тисяч доларів буде коштувати повністю ця компанія під ключ.

Катерина: Це отримання … всього, всього, всього?

Розенблат: Це «ключ», це під ключ, це ТОВ на видобуток бурштину.

Катерина: Тобто ми, виходить, грубо кажучи, платимо там 150 тисяч доларів, так?

Розенблат: Ну, 150 – це я так просто говорю, ми не вліземо…

Катерина: Ага.

Розенблат: Так, це десь 200, 200, ну грубо кажучи. До 250 тисяч доларів. Все залежно від того, скільки гектарів ми купимо.

За версією слідства, погодившись на цю пропозицію Розенблата, 19 червня 2017 року в ресторані «Три вилки» Катерина передала йому 200 тисяч доларів США через його охоронця Ярощука, якому він жестом руки надав вказівку отримати в Катерини кошти, як це відбувалося і в минулі рази.

У НАБУ повідомляють, що під час проведення подальших слідчих дій охоронець Ярощук пояснив, що отримав від Катерини гроші за вказівкою Розенблата, яку він надав йому жестом руки. І додають, що під час слідчих дій охоронці Розенблата Ярощук та Адобаш підтвердили всі вищеперелічені факти отримання у Катерини грошових коштів і пояснили, що в усіх випадках робили це за вказівкою Розенблата, якому віддавали їх після отримання. Також, повідомляють у бюро, під час виконання Катериною спецзавдання детективами НАБУ отримано докази безпосередньої причетності Розенблата до організації незаконного видобутку та реалізації бурштину, зокрема шляхом вживання заходів впливу на виборчі процеси в територіальних громадах на бурштиноносних землях.

Зустріч Розенблата та Катерини, 20 грудня 2016 року:

Розенблат: Я зробив дещо. Я виграв вибори в цьому регіоні, де видобувають бурштин. Це Олевський район. Я поставив туди свого голову. Зараз там іде повнота влади… Все передається від райдержадміністрації. Там губернатор переходить на децентралізацію, на голову «об’єднаної громади». Він підписує всі документи, він виділяє землі, він усе це продукує. Ця людина повністю наша. Зараз я дам команду, щоб йому видали ресурс останній. Тому що я обіцяв вибори, за них розрахуватись.

У НАБУ інформують, що під час зустрічі, яка відбулася 6 березня 2017 року, Розенблат запропонував Катерині придбати незаконно добутий бурштин із оформленням його походження нібито з Польщі за рахунок фіктивних документів. І як безпосереднього виконавця цієї поставки представив свого компаньйона Романа Руденка, який систематично займається реалізацією незаконно добутого бурштину.

Зустріч 6 березня 2017 року:

Руденко: Так. Отже, ми оформлюємо контракт так. Покупець – це Арабські Емірати. А продавцем буде, швидше за все, шотландська компанія. У нас є декілька компаній, це офшорна шотландська компанія – вона буде продавцем. Тобто укладається офіційний контракт між покупцем та продавцем, і наша компанія абсолютно на всіх офіційних умовах постачає (шотландська наша компанія) постачає товар.

Катерина: Ну, звідси?

Розенблат: Звідси, так.

Руденко: З Європи.

Розенблат: З Польщі.

У подальшому Роман Руденко розповів Катерині про деякі обставини існуючої за його участі системи торгівлі бурштином із використанням фіктивних документів.

Зустріч Романа Руденка з Катериною, 9 березня 2017 року:

Руденко: Ну, така ситуація. Це виключено… Тому що українська митниця офіційно ніяк не пропустить. [...] Я Вам в двох словах зараз скажу: тобто товар покидає територію України абсолютно втемну, тобто у випадку навіть, якщо його якимось «макаром» затримують на митниці, то, ну це просто товар і просто контрабандисти, які його перевозять. Ніякого документального стосунку до якоїсь компанії цей товар не має. Він там, нема прикріплених до нього паперів, і він залишає територію України не на підставі якихось документів, він залишає тільки втемну. Тобто вивозиться. І навіть якщо, наприклад, нас затримують на митниці, хоча це виключено, але теоретично це можливо. Тому що ми з усіма про все домовляємось. Якщо нас затримують на митниці, то, ну це просто товар. Чий він? Ну, наш товар. Так? А чому так везете? Ну, тому що ми контрабандисти. І все. При цьому наш замовник жодним чином не спливає.

Я розумію, про що вони переймаються. Але після того, як він покинув територію України, він кладеться на баланс нашого підприємства. У нас є офшор шотландський зареєстрований.

Катерина: Ну, те, що Ви нам розповідали, так, так…

Руденко: Він там, біла, правильна, хороша компанія, і цей товар кладеться на баланс. Яким чином, де ця компанія взяла – вона купує у якоїсь іншої компанії (польської, ну, або литовської….), тобто це вже фіктивні документи. Зробить – а давай приєднаємо їх фактично. І все «вбілу»: товар «вбілу»,документи наша компанія зробила, що немов десь купила це каміння. І потім ми офіційно це все продаємо.

Катерина: Ні, ну це я розумію, звичайно.

Руденко: Тому говорити про якийсь скандал, ну, дуже малоймовірно, тому що юридично, здавалося б, український кордон залишає каміння – воно взагалі ніяк. І навіть якщо його конфісковують, наприклад, хоча це виняток (тому що ми з усіма домовляємось) і навіть, якщо його конфісковують, то його просто конфісковують у нас. І все. Ось такі справи.

НАБУ поінформувало, що у день проведення операції в ресторані «Три вилки» 19 червня 2017 року детективами Національного бюро було вилучено понад 100 кілограмів незаконно видобутого бурштину, які Роман Руденко надав Катерині для огляду з метою погодження закупівлі 1 тонни бурштину, пообіцявши його доставку до Києва через 2 дні – 21 червня 2017 року.

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Радіо Свобода взяла коментарі у народних депутатів Максима Полякова та Борислава Розенблата щодо оприлюдненого Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відео.

Максим Поляков назвав спецагента аферисткою, яка сама вчинила протиправні дії. За словами народного обранця, він погодився допомогти, однак відмовився від запропонованих грошей.

«Працівники НАБУ витрачали мільйони державних коштів, щоб намагатися спровокувати одну-єдину помічницю. Я вважаю, що це є злочин. Щодо інших обвинувачень, то їх, якими побачили, просто немає», – заявив Максим Поляков.

За його словами, керівництво НАБУ таким чином помстилося йому за критику на свою адресу. Також він заявляє, що детективи НАБУ припустилися серйозних порушень: зокрема, перед обшуком намагалися проникнути до помешкання його помічниці, а також неправомірно заволоділи телефоном його дружини.

Борислав Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів: «Жодним чином я не був причетний до незаконного видобутку бурштину». Під час перерви в засіданні комітету він зазначив, що свою правоту відстоїть у суді. І додав: «На багатьох відео дійсно є я. Чи мої це слова?».

«Перед вами яскравий приклад боротьби «бурштинової мафії» з моєю депутатською діяльністю», – сказав Розенблат.

6 липня регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту розглянути подання Генпрокуратури на народного депутата Максима Полякова, обвинуваченого в отримані хабара. Разом із цим, члени регламентного комітету назвали недостатньо вмотивованими й недостатньо обґрунтованими подання на затримання та арешт народного обранця, а також закликали перевірити, чи мали місце зловживання з боку співробітників НАБУ та провокування на давання хабара.

7 липня регламентний комітет підтримав усі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата.