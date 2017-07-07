Комітет Верховної Ради з питань регламенту й забезпечення роботи парламенту підтримав усі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата – про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту. В його діях слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів. Борислав Розенблат звинувачення на свою адресу відкидає і стверджує, що справу проти нього замовила «бурштинова мафія».