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07 Липень 2017, Київ 19:19
Відео

Як регламентний комітет «здав» Розенблата (відео)

Як регламентний комітет «здав» Розенблата (відео)
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Комітет Верховної Ради з питань регламенту й забезпечення роботи парламенту підтримав усі три подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата – про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту. В його діях слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів. Борислав Розенблат звинувачення на свою адресу відкидає і стверджує, що справу проти нього замовила «бурштинова мафія».

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