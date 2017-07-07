Як НАБУ та САП розслідували «бурштинову» схему. Фільм

Відео, продемонстроване під час засідання Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України, демонструє викриту НАБУ та САП корупційну схему під час розслідування так званої «бурштинової справи». Народні депутати від «Блоку Петра Порошенка» Борислав Розенблат і депутат від «Народного фронту» Максим Поляков, за версією слідства, є фігурантами цієї справи. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Сам Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів. (Відео NABU)