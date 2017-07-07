Пинзеник: відмінність між рішеннями щодо подань Розенблата і Полякова обумовлена «якістю доказової бази»

Народний депутат від фракції «Народний фронт», виконувач обов’язків голови регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник пояснює, що відмінність між рішеннями щодо подань стосовно народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата і депутата від «Народного фронту» Максима Полякова обумовлена якістю доказової бази.

«Відмінність між цими рішеннями обумовлена, в першу чергу, якістю доказової бази щодо цих двох депутатів. Щодо стосується питання щодо Розенблата, мені здається, що для всіх все більш-менш було очевидно. Щодо Полякова – на базі тих матеріалів, які були нам надані вчора, ми дійшли довисновку, що їх недостатньо для того, щоб рекомендувати Верховній Раді надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, а тим більше на арешт», – сказав він в коментарі журналістам.

За словами Пинзеника, такий висновок робиться на основі доказової ГПУ, заслуховування пояснень прокуратури і депутатів.

Поляков і Розенблат є фігурантами так званої «бурштинової справи».

Сьогодні регламентний комітет визнав обґрунтованим, законним імотивованим подання ГПУ щодо притягнення до кримінальної відповідальності, надання згоди наарешт і затримання Борислава Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч гривень.

У ході засідання комітету правоохоронці продемонстрували частину оперативного відео, у якому фігурує Розеблат. Також відео слідчих оприлюднили вчора під час розгляду подання стосовно Полякова.

Сам Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів. Поляков

21 червня генпрокурор генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Депутати звинувачення слідства відкидають.

6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова і вирішив направити їх голові Верховної Ради Андрію Парубію.