«Бурштинова справа». Депутати відчули загрозу для парламентаризму чи корупції?

Регламентний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту розглянути подання Генпрокуратури на народного депутата Максима Полякова, обвинуваченого в отримані хабаря. Разом із цим, члени регламентного комітету назвали недостатньо вмотивованими й недостатньо обґрунтованими подання на затримання та арешт народного обранця, а також закликали перевірити чи мали місце зловживання з боку співробітників НАБУ та провокування на дачу хабаря. Депутати переважно критично сприйняли аргументи правоохоронців, а дискусія між генпрокурором та членами регламентного комітету в деякі моменти більше нагадувала сварку.

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​Представляючи подання, генеральний прокурор Юрій Луценко зазначив, що детективи НАБУ проводили слідчі дії за фактом незаконного видобутку бурштину, а відтак вийшли на народних обранців Максима Полякова (фракція «Народного фронту») та Борислава Розенблата (фракція «Блоку Петра Порошенка»). Як випливає з представлених матеріалів слідства, за внесення та ухвалення змін до Податкового кодексу, Максим Поляков через свою помічницю Тетяну Любонько отримав від «спецагента НАБУ Катерини» 7,5 тисяч доларів. На підтвердження депутатам продемонстрували відео передачі коштів та записи розмов спецагента із помічницею парламентаря та помічниці із народним депутатом.

У розмові Любонько із самим Поляковим чітко видно його обізнаність із сумою та узгодженим графіком надходження коштів

«У розмові Любонько із самим Поляковим чітко видно його обізнаність із сумою та узгодженим графіком надходження коштів», – зауважив з цього приводу Юрій Луценко.

Обвинувачений контратакував обвинувачення

Натомість Максим Поляков назвав спецагента аферисткою, яка сама вчинила протиправні дії. За словами народного обранця, він погодився допомогти, однак відмовився від запропонованих грошей.

Працівники НАБУ витрачали мільйони державних коштів, щоб намагатися спровокувати одну-єдину помічницю. Я вважаю, що це є злочин

«Працівники НАБУ витрачали мільйони державних коштів, щоб намагатися спровокувати одну-єдину помічницю. Я вважаю, що це є злочин. Щодо інших обвинувачень, то їх, якими побачили, просто немає», – заявив Максим Поляков.

За його словами, керівництво НАБУ таким чином помстилося йому за критику на свою адресу. Також він заявляє, що детективи НАБУ припустилися серйозних порушень: зокрема, перед обшуком намагалися проникнути до помешкання його помічниці, а також неправомірно заволоділи телефоном його дружини.

Члени регламентного комітету закидали правоохоронцям провокування хабаря, але Юрій Луценко та очільник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкинули це обвинувачення. Що ж до неправомірних дій стосовно дружини депутата, то зараз з цього приводу триває розслідування.

Інколи дискусія між генпрокурором та депутатами переходила на крик і більше нагадувала сварку. Коментуючи розгляд подання на регламентному комітеті, Назар Холодницький зауважив, що мала місце не боротьба юридичних аргументів, а вправляння в популізмі.

Депутати відчули загрозу

Натомість депутат Георгій Логвинський, який прийшов підтримати колегу по фракції, заявив, що цей розгляд має принципове значення.

«Зараз у нас перевірка боєм: чи народні депутати «схавають», тому що вони бояться сказати правду людям, чи не схавають? Якщо «схавають», то завтра податкова почне мочити чийсь бізнес, а прокурори почнуть мочити райради», – наголошує він.

Виконувач обов’язків голови регламентного комітету Павло Пинзеник також зазначив, що зараз йдеться про захист українського парламентаризму.

Чи будуть у Верховній Раді фракції ГПУ, НАБУ, СБУ, ДБР, Національної поліції? Це абсолютно реальний сценарій, від якого ми не застраховані

«Чи може людина взагалі на когось розраховувати? Чи у нас будуть у Верховній Раді фракції ГПУ, НАБУ, СБУ, ДБР, Національної поліції? Це абсолютно реальний сценарій, від якого ми не застраховані», – наголосив він.

Або будуємо країну на основі спільного для всіх закону, або повертаємося до того, що є каста недоторканних, яка накидатиме свої корупційні правила поведінки, як це було при Януковичі

«Концентрація подань у цей комітет привела до моменту істини: або ми будуємо країну на основі спільного для всіх закону, або повертаємося до того, що є каста недоторканних, яка накидатиме свої корупційні правила поведінки, як це було при Януковичі», – заперечив йому генеральний прокурор Юрій Луценко.

Відтак комітет вирішив винести питання на розгляд Верховної Ради, водночас назвавши подання на затримання й арешт недостатньо обґрунтованими. Генпрокурор зазначив, що задоволений таким рішенням комітету, адже воно відкриває можливість для розгляду всіх трьох подань у сесійній залі Верховної Ради.

Подання на Руслана Розенбалата регламентний комітет планує розглянути 7 липня.