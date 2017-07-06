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06 Липень 2017, Київ 13:18
Новини | Події

На засіданні комітету Ради щодо Полякова оприлюднили відео слідства у так званій «бурштиновій справі»

Юрій Луценко

На засіданні регламентного комітету Верховної Ради, на якому розглядають подання про зняття недоторканності з народного депутата з фракції «Народний Фронт» Максима Полякова, оприлюднили частину відеоматеріалів слідства у так званій «бурштиновій справі».

На засіданні комітету оприлюднили відео зустрічі агента НАБУ з консультантом народного депутата Максима Полякова Тетяна Любонько. За даними слідства, детектив бюро Катерина під легендою особи, що співпрацює з іноземною компанією, зацікавленою в інвестуванні коштів для організації легального видобутку і законного експорту бурштину, встановила довірливі відносини з можливими учасниками протиправних операції.

Правоохоронці заявляють, що з «Катериною» зв’язалася помічник-консультант народного депутата Полякова Тетяна Любонько, яка, згідно з версією слідства, повідомила про готовність Полякова надати допомогу в ухваленні змін до законодавства.

За версією слідства, 17 листопада 2016 року відбулася зустріч «Катерини» з Любонько, під час якої помічник-консультант Полякова розповіла про механізм погодження законодавчих ініціатив та повідомила, що умовою сприяння у просуванні законопроектів Катерини є передача 15 тисяч доларів, які будуть розподілені між Поляковим, народним депутатом Розенблатом. На засіданні комітету оприлюднили відео зустрічі.

У свою чергу, Поляков підтвердив, що в нього є помічниця Любонько, також підтвердив факт зустрічі з Катериною. При цьому він заявив, що відмовився від коштів, які пропонувала Катерина. Депутат також спростовує свою причетність до «бурштинової справи».

«Я не мав стосунку до бурштину. В мене не було жодних компаній, які мають стосунок до бурштину. Я не був в цих регіонах ( Рівненщина і Волинь – ред.)», – сказав Поляков.

Сьогодні регламентний комітет Верховної Ради розглядає подання Генпрокуратури щодо зняття недоторканності із народного депутата з фракції «Народний фронт» Максима Полякова.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Щодо Борислава Розенблата також було внесене подання про зняттядепутатської недоторканності, проте його ще не розглядали.

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