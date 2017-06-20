Бурштинову спецоперацію допомогло провести ФБР США – Ситник

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомили, що компанія з Об’єднаних Арабських Еміратів «Фуджейра» передала понад 300 тисяч доларів для лібералізації українського законодавства щодо видобутку і торгівлі бурштином. За версією слідства, до схеми причетні народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков, а також представники міжфракційного об’єднання «Депутатський контроль».
Це операція, проведена в рамках підписаного меморандуму між НАБУ і FBI
Як повідомив на прес-конференції директор НАБУ Артем Ситник, охоронця депутата Борислава Розенблата затримали 19 червня в результаті першої в Україні спецоперації під прикриттям, допомогу в якій надавало американське Федеральне бюро розслідувань. Ситник відкинув заяви Розенблата про те, що 200 тисяч американських доларів його охоронцю підкинули під час операції.
«Фактично це операція, проведена в рамках підписаного меморандуму між НАБУ і FBI, вони надавали нам допомогу. Була операція під прикриттям, вона поєднується з реєстрацією фірм, можливо, і цілим легендуванням особи, яка проникає у певне середовище», – зазначив Ситник.
За версією слідства, депутати Борислав Розенблат від БПП і Максим Поляков від «Народного фронту» отримали від закордонної фірми хабарі за спрощення умов видобутку і торгівлі бурштином в Україні. Зокрема, ідеться про зміни до законопроекту, що передбачали зменшення рентної плати до 5%, а також звільнення від податків фірми, що завозять техніку для добування бурштину. У НАБУ та САП повідомляють також, що до цього були причетні й представники міжфракційного об’єднання «Депутатський контроль» – отримали 11 тисяч доларів.
Як повідомив керівник САП, за участь у схемі вже затримали шість осіб: 3 помічники депутатів, один охоронець та два «антикорупціонери».
Поляков залучив Розенблата, оскільки останній є автором законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. Бурштин мав вивозитися з України за заниженими цінами
«Поляков залучив народного депутата Розенблата, оскільки останній є автором законопроекту, що регламентує видобуток та експорт бурштину. Після того Розенблат, на думку слідства, вирішив взяти участь у видобутку та експорті бурштину. Бурштин мав вивозитися з України за заниженими цінами, а частина дійсного прибутку мала перераховуватися на рахунок компанії в Сполучених Штатах Америки, співвласником якої стала його рідна сестра», – сказав Холодницький.
Розенблат підтверджує: вів переговори із представницею фірми з Еміратів
Якщо ми залучимо суттєві інвестиції і легалізуємо видобуток бурштину, ми припинимо знущання над українською природою
Поляков та Розенблат обвинувачення відкидають. Останній дав коментар Радіо Свобода. Він підтвердив, що спілкувався з представницею компанії з Арабських Еміратів, однак стверджує, що не знає її прізвища.
«Ніяких стосунків я з нею не мав – ні в плані фінансових, ні в плані позик, ні отримання винагород за щось. Вона постійно питала, як треба реалізацією займатися, що треба зробити для того, щоб створити підприємство в Україні, я їй пояснював. Мені здавалося, що якщо ми залучимо суттєві інвестиції і легалізуємо видобуток бурштину, ми припинимо знущання над українською природою», – сказав Борислав Розенблат.
Розенблат називає затримання свого охоронця провокацією, яка тривала «практично протягом року» і політичною помстою за свою позицію та діяльність із легалізації бурштину. Він заявив, що готовий до співпраці зі слідством, але наголосив, що ніяких протизаконних дій не вчиняв.
Якщо буде виклик у НАБУ, то я, звичайно, піду. Я готовий до співпраці
«Якщо буде виклик у НАБУ, то я, звичайно, піду. Я готовий до співпраці. Повністю впевнений у своїй рації. Знаю, що ніяких протизаконних дій я не вчиняв», – написав він на своїй сторінці в в Facebook.
Максим Поляков у коментарі агенції УНІАН сказав, що у звинуваченнях щодо нього немає доказової бази, а слідчі дії 19 червня розцінює як напад на його дружину. У зв’язку із цим Поляков обіцяє судитися із Ситником та Холодницьким.
Як зазначають у САП та НАБУ, подання про зняття депутатської недоторканності з Розенблата і Полякова вже направили до Генеральної прокуратури. Якщо Ігор Луценко його підпише найближчим часом, сподіваються, що у парламенті його розглянуть ще до завершення сесії.
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