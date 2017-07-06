Комітет Ради вважає необґрунтованим подання щодо Полякова

Регламентний комітет Верховної Ради вважає недостатньо обґрунтованим подання на зняття недоторканності з народного депутата з фракції «Народний фронт» Максима Полякова. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник.

Засідання комітету тривало понад чотири години.

Під час представлення подання на засіданні правоохоронці оприлюднили частину матеріалів слідства.

21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання щодо Максима Полякова. За даними генпрокурора, в діях депутата «вбачаються ознаки хабарництва на суму 7500 доларів».

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів з фракції «Блок Петра Порошенка» Борислава Розенблата і Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів. Депутати звинувачення слідства відкидають.

Щодо Борислава Розенблата також було внесене подання про зняття депутатської недоторканності, проте його ще не розглядали.

10–14 липня Верховна Рада працює у режимі пленарних засідань. Після цього у липні завершується шоста сесія Верховної Ради.