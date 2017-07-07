Прокуратура показала відео про «корупційні дії» Розенблата, він заявив про «монтаж»

Гeнeральна прокуратура України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура на засіданні рeгламeнтного комітeту Вeрховної Ради 7 липня продeмонструвала знятe прихованою камeрою відeо, яке, за словами слідчих, свідчить про корупційні дії народного дeпутата від «Блоку Пeтра Порошeнка» Борислава Розeнблата у сфeрі видобування бурштину.

За даними прокуратури, на майже годинному відео фігурує Розeнблат і агeнт правоохоронців Катeрина, які проводили зустрічі в ресторанах протягом півроку. Люди, які фігурують на відео, домовляються про хабарі різних розмірів у справах щодо нелегального видобутку бурштину.

Сам Розенблат після перегляду відео назвав його «художнім фільмом» і заявив, що не знає «хто ці актори, хто озвучує й хто робив монтаж». Він також заявив, що не вчиняв інкримінованих йому злочинів.

«Перед вами яскравий приклад боротьби «бурштинової мафії» з моєю депутатською діяльністю», – сказав Розенблат.

Натомість генеральний прокурор Юрій Луценко запропонував народному депутату Бориславу Розенблату, підозрюваному у зловживанні впливом та отриманні хабара, добровільно скласти депутатські повноваження.

«Борислав Соломонович, я б на Вашому місці, як Ваш знайомий добрий, сьогодні підписав би заяву про складення з себе депутатських повноважень. Тому що більшої ганьби для Житомирщини, для фракції «БПП», для Верховної Ради, для усього правлячого класу я собі не уявляю. У мене все», – сказав Луценко.

На даний час у засіданні комітету, який розглядає подання ГПУ про зняття недоторканності з Розенблата, оголосили 20-хвилинну перерву, після якої мають оголосити рішення.

21 червня генпрокурор Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт депутатів Максима Полякова і Борислава Розенблата.

У діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Депутати звинувачення слідства відкидають.

6 липня регламентний комітет парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання щодо Полякова і вирішив спрямувати їх голові Верховної Ради Андрію Парубію.