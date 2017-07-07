Регламентний комітет Ради розглядає подання ГПУ на Розенблата (трансляція)

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту і забезпечення роботи парламенту розглядає подання генерального прокурора України Юрія Луценка щодо народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата.

Йдеться про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешту народного депутата Розенблата, в діях якого слідчі вбачають ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тисяч гривень.

У засіданні беруть участь генпрокурор Луценко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і сам Розенблат.

Подання було внесене до парламенту 21 червня.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 20 червня заявив, що до генпрокурора направили документи на зняття недоторканності із народних депутатів Борислава Розенблата і фракції «Народний фронт» Максима Полякова у справі про незаконний видобуток бурштину.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. За даними антикорупційної прокуратури, загальна сума хабара – 285 тисяч доларів.

Депутати звинувачення слідства відкидають.

6 липня Регламентний комітет Ради назвав недостатньо обґрунтованим подання щодо Полякова і вирішив направити його голові Верховної Ради Андрію Парубію.