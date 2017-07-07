«Токсичне лобі». Як депутат Недава відстоює інтереси фірми свого помічника (розслідування)

В Україні чимала кількість небезпечних відходів утилізується з порушенням законодавства. За останній час через це були позбавлені ліцензій майже півсотні фірм. Однак такі обмеження зупинили не всіх: деякі, всупереч цьому, і далі продовжують свої протиправні дії. «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») провели розслідування щодо однієї з таких безліцензійних фірм, яка не припинила діяльності, та встановили, що вона пов’язана з Олегом Недавою, депутатом від БПП та заступником голови профільного екологічного комітету парламенту. Прикривати фірму можуть люди, пов’язані з БПП.

(Продовження. Початок)

Хімікати і тара від них, ртутні лампи, медикаменти, токсичні види пластику, відпрацьовані оливи і залишки нафтопродуктів, акумулятори та навіть електроніка. Усе це – небезпечні відходи, які потребують особливого поводження. Тож задля їхньої профутилізації на ринку працюють спеціальні фірми. Однак, добросовісні – не всі.

Саме через грубе порушення природоохоронного законодавства, а то й взагалі через відсутність виробничої бази для утилізації (через що небезпечні відході вивозились у ліси та яри, а також на стихійні звалища та полігони), 45 компаній втратили ліцензію Міністерства екології та природних ресурсів внаслідок масових перевірок, розпочатих у 2016 році.

У відомстві пояснюють: підприємства порушують закон, адже собівартість реальної утилізації небезпечних відходів «набагато вища, ніж утилізація методом «зібрали відходи та вивезли їх до найближчої річки або в ліс».

Однак, попри скасування ліцензії, деякі компанії продовжують заробляти на відходах, що виявило розслідування Радіо Свобода. Журналісти навіть встановили, які саме провладні покровителі стоять за ними та всіляко лобіюють діяльність порушників.

Безліцензійні порушники

Фірма ТОВ «СП Еконіка» розташована у селищі Коцюбинське поблизу Києва. Її ліцензію Мінекології призупинило ще у жовтні 2016 року, бо, згідно з документами, компанія мала право на діяльність лише у Донецькій області. Перевірка встановила, що, не дочекавшись розширення ліцензії, фірма безконтрольно розпочала роботу і під Києвом. За це вона поплатилась штрафом та правом працювати далі, що наразі оскаржує у державній регуляторній службі та судах.

За словами директора та співзасновника «СП Еконіка» Олексія Паніна, висновок державної регуляторної служби говорить про те, що ліцензію його фірмі анулювали незаконно: «Отже, або є якийсь підступ, або міністерство свідомо ставить собі задачі анулювати всі ліцензії, знаходить якесь дрібне порушення (є 150 папірців, а одного бракує) і це стає приводом для анулювання ліцензії».

У Мінекології ж наполягають, що позбавили фірму ліцензії через низку суттєвих порушень та наголошують – жодних рішень щодо її поновлення не ухвалювали.

Та чи стала відсутність дозволу на заваді діяльності «СП Еконіка»? «Схеми» вирішили перевірити це.

У промзоні Коцюбинського, яка не є закритою для відвідування, розташовані декілька фірм, які надають різні послуги громадянам, ремонтують обладнання та приймають вторинну сировину. Один з охоронців цієї території підтвердив, що тут розташований і склад «Еконіки», яка досі приймає відходи.

На момент приїзду знімальної групи на складі персоналу не виявилося. Частина її складських приміщень – це старенький навіс без стін, під яким купами складені вживані ємності від отрутохімікатів, баки з небезпечними рідинами, бочки від нафтопродуктів, акумулятори і велика кількість люмінесцентних ламп.

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Окрім того «Еконіка», попри анульовану ліцензію, і досі продовжує рекламувати свої послуги. Наприклад, пропонуючи утилізувати хімічні реактиви, отрутохімікати, акумуляториі залишки кислот.

Один з київських підприємців на прохання Радіо Свобода звернувся до цієї фірми з проханням утилізації його відпрацьованих люмінесцентних ламп та акумуляторів, і в листуванні вона підтвердила свою готовність зайнятись ними.

​Впливовий лобіст з БПП​

Чому ж підприємство продовжує працювати, не маючи на це законних прав, та хто за ним стоїть? Журналісти ретельно вивчили перелік засновників цієї компанії і виявили, що серед них є виходець з Луганська Володимир Ширяєв (поспілкуватись з ним Радіо Свобода не вдалось).

Він – помічник народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Олега Недави, якого журналісти програми «Схеми» неодноразово зустрічали біля Адміністрації президента. До Революції гідності депутат працював на керівних посадах у компанії «Карпатибудінвест», яку пов’язують з бізнесменом-втікачем, екс-депутатом від «Партії регіонів» та членом так званої «сім’ї» Януковича Юрієм Іванющенком. У грудні 2016 року, вже будучи депутатом від БПП, Недава навіть виступив у парламенті з заявою на захист Іванющенка: той, мовляв, не винний у розтраті «кіотських грошей».

Між тим, журналісти виявили, що народний депутат від президентської парламентської фракції (який займає у Раді посаду заступника голови профільного екологічного комітету) також бере активну участь у публічному відстоюванні інтересів фірми-порушниці «Еконіка». Зокрема, він був присутнім на засіданні апеляційної ради при Державній регуляторній службі, де розглядали апеляцію цієї та інших фірм.

​Був, та вже нема: куди подівся співзасновник фірми-порушниці, пов’язаний із БПП?

У соцмережах Олег Недава зауважив що, захищає інтереси «реально діючих підприємств», бо ті звернулися до нього як до заступника голови профільного комітету Верховної Ради.

«В Україні не триста ліцензіатів, а десяток реально діючих підприємств, які мають право на отримання ліцензії. В такому разі, я пишаюся тим, що я лобіюю інтереси реально діючого сектору економіки, і ганьба чиновникам, які лобіюють інтереси фіктивних фірм!», – зауважив він.

Але як депутат прокоментує те, що він прямо пов’язаний через свого помічника щонайменше з однією фірмою, яка, попри порушення, хоче й надалі заробляти на відходах? Під час першої зустрічі з Радіо Свобода на це запитання Недава відповісти не зміг, а вже під час наступної запевнив, що він «вже звільнив» Володимира Ширяєва:

– Так, я уточнив, дійсно, так. Мій помічник був або є засновником… Але він вже не мій помічник, я не знав, що це таке є;

– Ви його давно усунули чи після цієї інформації?

– Після інформації. До речі, не через те, що я не підтримую. Я буду підтримувати всіх, навіть, якщо вони мої помічники. Ну, щоб не було інсинуацій, розумієте!? Немає конфлікту інтересів, я підтримую підприємця, якщо цей підприємець мій помічник, то що тут такого?

Небезпечне сусідство

Володимир Ширяєв справді зник зі списку помічників депутата Олега Недави на сайті Верховної Ради. Тим часом оформлене на нього підприємство «СП Еконіка», продовжуючи боротьбу за ліцензію, і далі зберігає небезпечні відходи без неї.

Від її складу, де без герметичної упаковки зберігаються отруйні матеріали і сполуки, незахищені від контакту з атмосферою, менше ніж двісті метрів до житлової забудови селища Коцюбинське. До зеленої зони Києва – ще ближче.

До цієї промзони – багатотонного складу отрути – ходять на роботу працівники низки маленьких фірм та їхні клієнти. І більшість з них навіть не знають про небезпечне сусідство.