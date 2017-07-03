Міжнародний антикорупційний суд: утопічна концепція чи реальна перспектива?

​На початку року міжнародна організація боротьби з корупцією Transparency International оприлюднила рейтинг сприйняття корупції, в якому Україна посіла 131-е місце серед 176 країн. Це на одній сходинці з Непалом, Іраном, Росією та Казахстаном. Цьогоріч Україна отримала на 2 бали більше, ніж минулого року, але цього недостатньо для країни, влада якої назвала боротьбу з корупцією головним пріоритетом. Антикорупційна реформа та створення нових інституцій хоч і покращили позиції України, але через брак дієвої судової системи та через фактичну безкарність корупціонерів країна все ще залишається в ар’єргарді цивілізованого світу. Поки створенню антикорупційного суду в Україні чиниться певний опір, журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та і каналу «UA:Перший», поговорили про перспективи створення міжнародного трибуналу для корупціонерів із федеральним суддею США Марком Вулфом, який є одним з ідеологів цієї концепції.

– Як зародилася ідея Міжнародного антикорупційного суду (МАС)?

– У 2011 році я вів справу про хабарі на контрактах спікера Палати представників США. Я засудив його на 8 років. До речі, розслідування розпочалося через таких журналістів, як ви, які випустили серію статей. А потім ФБР та прокурори скликали Велике жюрі, що змогло знайти додаткові докази. За два роки я розповідав про цей випадок на міжнародному юридичному форумі і зрозумів: ось чого бракує міжнародній спільноті – деякі держави не бажають або не можуть застосувати свої закони проти своїх найвищих посадових осіб, для них не існує загрози кримінального переслідування. Отже, я подумав, що за аналогією США необхідно заснувати Міжнародний антикорупційний суд як частину системи установ, що борються з корупцією. Наразі ідея суду вже була неодноразово схвалена організаціями Human Rights Watch, Global Witness, Transparency International, Верховним Комісаром ООН з прав людини, провідними міжнародними прокурорами.

Сподіваюся, що дуже скоро концепція перетвориться на кампанію, і Україна стане однією з її провідників.

​– Як конкретно створення Міжнародного антикорупційного суду може допомогти українцям?

– В основі теорії роботи такого суду – 178 країн – учасниць Конвенції ООН проти корупції, серед яких є й Україна. Усі ці держави зобов’язались впровадити закони, якими корупція та хабарництво визнаються злочинами. Проте в багатьох країнах, зокрема в Україні (так історично склалось), ці закони не працюють проти найвищого керівництва держави. Це так звана високопосадова корупція, що процвітала протягом багатьох років в Україні та інших країнах – і це має наслідки для всього світу.

Тепер є підґрунтя для створення Міжнародного антикорупційного суду. Такий суд мав би розширену юрисдикцію, що поширювалася б на високопосадовців, в тому числі на екс-президента Януковича

Це – не внутрішньополітичне питання. Величезна корупція в Україні – це не тільки українська проблема. Росія заходить в Крим, а це принципово змінює відносини між ЄС, країнами НАТО, США та Росією і створює серйозну загрозу для миру та безпеки в усьому світі. Отже, таким же чином, як геноцид та військові злочини призвели до створення Міжнародного кримінального суду, тепер є підґрунтя для створення Міжнародного антикорупційного суду. Такий суд мав би розширену юрисдикцію, що поширювалася б на високопосадовців, в тому числі на екс-президента Януковича.

– Чи на Порошенка (чинного президента України – ред.)?

– Це Ви сказали. Так, дія суду в теорії має охоплювати корумпованих високопосадовців, таких як президент, який залишається безкарним у своїй країні, бо контролює поліцію, прокуратуру та суди.

​– Як це буде працювати для України?

– Я знаю, що в Україні зараз докладають значних зусиль для створення нових органів боротьби з корупцією, залучення нових антикорупційних прокурорів та вдосконалення судової системи. Якщо ці зусилля будуть успішними, то якщо високопосадовці порушать закон, їх можна буде притягнути до відповідальності в українських судах. Можливо, в спеціалізованому антикорупційному суді, питання створення якого, наскільки я розумію, зараз вивчається.

Але якщо ці зусилля не досягнуть успіху і якщо президента, який бере хабарі та привласнює національні ресурси, не вдасться віддати під правосуддя в Україні, цю особу може переслідувати Міжнародний антикорупційний суд. Такий суд, за задумом, повинен мати експертів-слідчих з можливістю прослідкувати шлях грошей, що дозволило б експертам-прокурорам представити складні справи проти грізних юридичних супротивників; а також мати досвідчених неупереджених міжнародних суддів, які б вирішували, чи доведена кримінальна справа, і у разі, якщо так, ухвалювали б серйозний вирок.

​– Коли МАС буде створений, яким чином можна буде віддати під суд будь-якого українського високопосадовця чи будь-якого президента?

Якщо є докази, що злочин був скоєний, але Україна не має можливості та не буде судити своїх високопосадовців, тоді справа переходитиме в Міжнародний антикорупційний суд

– Стандартний спосіб мав би бути такий: надати прокурорам докази того, що відбулася велика корупція. Міжнародний антикорупційний суд дивитиметься на дві речі: по-перше, чи ми маємо достатньо доказів для того, щоб починати чи продовжувати розслідування; по-друге – чи ми віримо, що доказів буде достатньо для пре’явлення звинувачення, чи ми можемо довести, що, наприклад, хабар був сплачений. А далі суд дивитиметься на судову систему України – чи спроможна вона самостійно чесно вести судовий процес, чи звинувачення можуть бути доведені, чи, наприклад, президента можна буде реально покарати, чи ні. І якщо є докази, що злочин був скоєний, але Україна не має можливості та не буде судити своїх високопосадовців, тоді справа переходитиме в Міжнародний антикорупційний суд.

– І яким буде результат для такої особи, якщо суд за кордоном вирішить, що вона винна?

Результатом буде те, що людина сяде до в’язниці. Ймовірно, за межами України... Мета обвинувачення полягає не лише в тому, щоб покарати людину, яка порушила закон, а й у стримуванні від цього інших

– Результатом буде те, що людина сяде до в’язниці. Ймовірно, за межами України. Але це піднімає дуже важливий момент. Мета обвинувачення полягає не лише в тому, щоб покарати людину, яка порушила закон, а й у стримуванні від цього інших. І допоки не існує ймовірної загрози судового переслідування та серйозного покарання, високопосадовці України та інших країн відчуватимуть, що вони можуть порушувати закон безкарно. Ще один позитивний момент успішного судочинства полягає в звільненні впливової корумпованої людини з посади та вивільняє демократичну можливість обрати на її місце нову. І я сподіваюсь, що у вашій країні, у разі, якщо президент був би звільнений та ув'язнений, люди використали б цю можливість для обрання чесних лідерів.

– Оскільки ми поговорили про сильні сторони такої ініціативи, то які ж її слабкі сторони?

Головний аргумент противників цієї концепції – країни муситимуть погоджуватися з рішеннями суду, а країнами керують найсильніші корумповані клептократи, які одразу не погодяться долучитися до створення суду

– Головний аргумент противників цієї концепції – вона неможлива. Не тому, що це погана ідея, а тому, що країни муситимуть погоджуватися з рішеннями суду, а країнами керують найсильніші корумповані клептократи, які одразу не погодяться долучитися до створення суду. Проте, наприклад, Гватемала була й є дуже корумпованою країною, але, коли впродовж певного періоду у них була чесна влада, вони запросили ООН для створення нового Конституційного суду, в якому міжнародні судді, слідчі та прокурори співпрацюють з владою Гватемали для судових процесів та покарання корупціонерів. Багато людей у всьому світі зацікавлені в цій концепції, яка все ще є новою.

​– Чи можливо почати створення суду з кількома країнами, а потім запросити долучитися інших?

Якщо корупція не зможе бути подолана нічим іншим, зрештою, вам знадобиться Міжнародний антикорупційний суд

– Я думаю, що не обов'язково мають бути всі країни. Це частина континууму – ви можете використовувати регіональні суди, ви можете скористатися моделлю кримінального суду, яка обговорюється для України, і, якщо корупція не зможе бути подолана нічим іншим, зрештою, вам знадобиться Міжнародний антикорупційний суд.

– Якось Ви назвали Україну «лабораторією антикорупційних реформ», чому?

– Наразі світ усвідомлює, що Україна є дуже важливою країною-показником. ЄС та США заохотили Україну створювати нові установи, наймати нових прокурорів, суддів та інших службовців. І світ спостерігає, чи може це спрацювати, бо якщо це не вдасться в Україні, якщо проблему неможливо буде вирішити у межах країни, потрібен буде міжнародний механізм забезпечення виконання законів, і це створить ще потужніший аргумент створення Міжнародного антикорупційного суду.

– Українцям слід розраховувати тільки на себе чи можна очікувати на міжнародну допомогу, як, наприклад, створення МАС?

Українцям доведеться продемонструвати те, що багато хто вже демонструє – рішучу налаштованість боротися з корупцією у власній країні. Одна з речей, яка, на мою думку, відрізняє Україну, – те, що у вашому недавньому минулому з’явилися сміливі борці з корупцією.

– Українцям доведеться продемонструвати те, що багато хто вже демонструє – рішучу налаштованість боротися з корупцією у власній країні, а міжнародному співтовариству підтримувати фінансово ці зусилля. І тому я кажу, що Україна є «лабораторією антикорупційних реформ», адже потенційно – це справжній лідер. Одна з речей, яка, на мою думку, відрізняє Україну, – не те, що у вас є історія корумпованих лідерів, а те, що у вашому недавньому минулому з’явилися сміливі борці з корупцією. І навіть якщо лідери країни не поспішають створювати антикорупційний суд, народ виступить за це – члени громадянського суспільства, активісти, журналісти.

​– Щодо журналістів. Чи можлива в США ситуація, коли підтверджена інформація з доказами з'являється в журналістському розслідуванні, але офіційні ограни ніяк на неї не реагують?

«Сонячне світло – найкращий дезінфектор»

– Це можливо, але це малоймовірно. В моєму кабінеті в суді США є зображення судді Верховного суду Луї Брандейса, який казав: «Сонячне світло – найкращий дезінфектор». Журналісти відіграють дуже важливу роль у боротьбі з корупцією у США, тому що отримують інформацію, яку влада потім перетворює в докази та використовує в судовому переслідуванні.

Якби така програма, як «Схеми», транслювалася у Сполучених Штатах, це призводило б до серйозних федеральних розслідувань

Я читаю лекції на тему міжнародної боротьби з корупцією у Гарвардському університеті. І я починаю курс із одного з ваших відеосюжетів, з вашої програми для Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший». Саме така кропітка журналістська праця викриває важливу інформацію, вказує на корупцію на високому рівні. Якби така програма, як «Схеми», транслювалася у Сполучених Штатах, це призводило б до серйозних федеральних розслідувань. Але цього не відбувається у вашій країні і в багатьох інших країнах. І це також причина, чому має бути створений Міжнародний антикорупційний суд.

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