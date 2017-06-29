Заступниця Нищука назвала розслідування «Схем» про забудову Лаври «політичною кампанією»

Заступниця міністра культури України Тамара Мазур під час обговорення розслідування програми «Схеми» «Лавра: перебудова» на засіданні підкомітету із взаємодії з громадянським суспільством комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції оцінила матеріал як «політичну передвиборчу кампанію», а оприлюднені дані про масштабну перебудову, руйнацію і новобудови на території Лаври – інформацією 10-річної давнини. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

«Якщо прослідкувати всі ті публікації і активність в пресі, ви побачите, що вся ця активність відбувається в червні-липні виключно починаючи з 2007 року. Сьогодні ми теж маємо червень і теж маємо переддень сесії ЮНЕСКО. Чому ця активність не з’явилася взимку? А очевидно тому, що саме через місяць стартує передвиборча компанія на посаду директора Києво-Печерської лаври. І це велика політична передвиборча кампанія… І на це так само треба зважати і дуже тверезо оцінювати все те, що з’являється у пресі», – заявила Тамара Мазур.

Вона додала, що журналісти «нічого не розкрили, це інформація 2007 року».

Водночас у розслідуванні йшлося про нові об’єкти будівництва й перебудови на території Лаври протягом 2011–2017 років, воно базувалося на матеріалах фотофіксації звільнених працівників Києво-Печерського заповідника цього періоду, зафіксованих відповідними актами.

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Факт масштабної перебудови на території об’єкта Світової спадщини підтверджується і супутниковими знімками сервісу Google-Earth. Вони чітко встановлюють: тих будівель та добудованих мансардних поверхів, про які йдеться у розслідуванні, у 2007 році не було.

У електронній базі документообігу Міністерства культури України є інформація про надання лише трьох дозволів на виконання реставраційних та будівельних робіт із 16 нових об’єктів на території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра».