Із 16 об’єктів будівництва в Лаврі у Мінкультури знайшли дозвіл лише для трьох – «Схеми»

У електронній базі документообігу Міністерства культури України є інформація про надання трьох дозволів на виконання реставраційних та будівельних робіт із 16 нових об’єктів на території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра». Про це йдеться у відповіді Міністерства культури на запит журналістів програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший»).

Із 16 об’єктів на території Києво-Печерського історико-культурного заповідника, які були перебудовані чи знищені, Міністерство культури знайшло дозволи на проведення будівельних робіт лише для трьох об’єктів. Це дозвіл, наданий ТОВ «Уютный дом» у 2012 році директором Департаменту культспадщини та культурних цінностей Андрієм Вінграновським «на виконання робіт з реставрації та пристосування до сучасних потреб памятки архітектури та містобудування місцевого значення «Гостинний корпус та контори».

У Мінкультури знайшли дозвіл того ж Андрія Вінграновського ТОВ «Уютный дом» «на виконання робіт з реставрації та пристосування до сучасних потреб пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення «Келії гостинного двору», датований тим же 2012 роком.

У 2013 році директор Департаменту культспадщини та культурних цінностей Андрій Вінграновський надав дозвіл ТОВ «Уютный дом» на реставрацію пам’ятки місцевого значення «Вхід до дальніх та Варязьких печер».

Щодо решти 13 об’єктів, які наводилися у запиті, дозволів власне на проведення робіт у Мінкультури не знайшли. Для деяких об’єктів є лише погодження реставраційних завдань чи погодження проектів реставрації.

Журналісти програми «Схеми» встановили, що на території об’єкту Світової спадщини ЮНЕСКО «Київ: собор святої Софії та прилеглі чернечі будівлі, Києво-Печерська лавра» руйнують і перебудовують пам’ятки архітектури та зводять нові об’єкти без узгодження з ЮНЕСКО та без надання Києво-Печерському заповіднику проектно-дозвільної документації.

Копії актів наукового відділу журналістам надали колишні працівники заповідника Андрій Римар та Наталія Загрива. За словами Наталії Загриви, керівництво їх звільнило, щоб «позбутися людей, які ретельно збирали та повідомляли інформацію про незаконні будівництва на території лаври».

Головний архітектор Києво-Печерського заповідника Яків Діхтяр визнав, що на території заповідника є порушення під час проведення будівельних робіт. Але кожен випадок, за його словами, має свої причини. Наприклад, будівництво церковної бані на корпусі-пам’ятці архітектури, де була інфекційна лікарня, не зупинили, бо зводили її в неробочі дні.

Водночас документів на перебудову, капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію чи нове будівництво на 16 об’єктів на території Києво-Печерського заповідника журналістам надано не було, а відповіді на запит немає з 30 травня.

Із 30 травня журналісти «Схем» вели переговори з прес-службою Міністерства культури з проханням про інтерв’ю з уповноваженим представником, бо Мінкультури – орган виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Однак інтерв’ю не відбулося.

На прохання про інтерв’ю із намісником Лаври Павлом відмовили через відрядження та стан його здоров’я. Відповіді на письмовий запит від УПЦ (МП) також не надійшло.