У вівторок на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника зібралися працівники цієї установи, оскільки вважають, що новопризначений Міністерством культури виконувач обов’язків генерального директора Олександр Рудник отримав посаду незаконно. За словами Любомира Михайлини, колишнього керівника, відповідно до статуту музею, саме він повинен призначати виконувача обов’язків директора свого першого заступника. Таким чином ним повинен стати Олександр Овчар.