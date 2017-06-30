Із 2014 року все арештоване державою майно адмініструється державою і продається через один публічний майданчик – систему «СЕТАМ» (одне з постмайданних нововведень Міністерства юстиції). Кожен охочий може брати участь в онлайн-аукціонах. Однак їхні користувачі нарікають: система має збої, через що лоти, попри наявність більш високих ставок, часто йдуть з молотка занадто дешево. У кіберполіції запідозрили, що такі втручання мають систематичний організований характер злочинної групи. А програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з’ясувала, що ниточки від неї можуть вести до... директора департаменту виконавчої служби Міністерства юстиції, який і передає на продаж у цю систему конфісковане майно.

Система «СЕТАМ» – один із перших здобутків команди Міністерства юстиції у сфері забезпечення боротьби з корупцією під час реалізації арештованого майна, заявляв міністр юстиції Павло Петренко наприкінці 2016 року.

«СЕТАМ» – електронний майданчик, на якому реалізується конфісковане та арештоване майно: від канцелярських товарів або електроніки до автомобілів чи нерухомості. А головне – взяти участь у торгах може будь-хто. Але так було не завжди.

«До 2014 року було декілька приватних компаній, які займалися реалізацією арештованого майна. А потім взагалі залишилася одна. Всі вони були наближені до «сім’ї» Януковича. І там була дуже суттєва складова корупційної діяльності», – розповідає гендиректор держпідприємства «СЕТАМ» Віктор Вишньов. За його словами, так, наприклад, у 2013 році при реалізації активів на 2 мільярди гривень на рахунок безпосередньо виконавчої служби надійшов лише 1 мільярд гривень.

​На чому ж заробляли можновладці режиму Віктора Януковича? На продажу майна за явно заниженою вартістю або його реалізації за демпінговими цінами «своїм» фірмам, які потім продавали це майно вже за ринковою вартістю реальним покупцям.

Та чи дійсно все стало прозоро після запровадження державної системи «СЕТАМ», як каже міністр Петренко? На її форумі, де учасники торгів діляться своїми враженнями, є чимало критичних відгуків.

Наприклад, на початку 2017-го на торги виставили авто преміум-класу – Volkswagen Touareg 2013 року випуску. На автомобільних сайтах його вартість коливається від 800 тисяч до 1,3 мільйона гривень. Однак через «СЕТАМ» автомобіль було продано у півтора-два рази дешевше, ніж на ринку – усього лиш за 670 тисяч гривень – усього лиш на 100 гривень дорожче за стартову ціну. Ті ж, хто хотів заплатити за нього більше, скаржаться на збої чи свідоме втручання у систему.

Дивні торги

Це далеко не перший випадок, коли учасники торгів скаржаться на дивні збої в системі «СЕТАМ». Тетяна Стаханова теж брала у них участь, бажаючи купити трикімнатну квартиру під Києвом у селищі Коцюбинське.

«Це – перший лот, на який ми вирішили подати заявку з чоловіком. Ми не знали, як це відбувається. Подумали, що хто перший поставить, той і виграє. Ми прокинулися о 9-й ранку, вирішили подати заявку. Перші поставили і далі чомусь цілий день не було ніяких ставок. Потім під кінець робочого дня, о 5-й вечора, торги припинилися через технічні причини», – розповідає жінка.

​Участь у цих торгах стала приводом для обшуку у неї та її чоловіка – Максима Черкасенка, члена правління партії «Демократичний альянс». Що ж шукали слідчі?

«Ми можемо тільки здогадуватися, чому прийшли. Формальною підставою була участь моєї дружини Тетяни в електронних торгах в системі «СЕТАМ». Оскільки вона брала участь і робила ставку в торгах, в які, як потім з’ясувалося, було несанкціоноване втручання в електрону систему», – говорить Черкасенко.

Наразі Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного втручання в роботу системи «СЕТАМ», яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами. Але, за даними «Схем», розслідування вийшло на зовсім інших організаторів систематичного втручання у них.

Журналістам вдалося отримати доступ до матеріалів справи та дізнатися, хто з високопосадовців насправді може бути причетним до цього.

Головне не вийти на самих себе?

Учасники торгів, яким, за даними слідства, вдавалось викупляти лоти за найнижчою ціною, попри наявність вищих ставок інших учасників, здійснювали вхід у систему «СЕТАМ» із вулиці Великої Васильківської, 13/1, що у Києві.

Так, наприклад, за стартову ціну 670 тисяч гривень громадянин Сергій Дзюба викупив вже згаданий Volkswagen Touareg 2013 року випуску. А за стартову ціну в 400 тисяч гривень громадянин Дмитро Деревенець викупив 15 соток землі в елітному селищі Ходосівка під Києвом. Обидва брали участь у торгах з будинку за вищезгаданою адресою – про це свідчить їхня інтернет-адреса.

Що ж це за будівля, з якої вчинявся несанкціонований, за версією слідства, доступ? Її обслуговує комунальне підприємство «Обрій», яке має тут офіс. Керує ним Олександр Порядін – людина, яка має безпосередній стосунок до голови Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає усе конфісковане та арештоване державою майно на продаж в систему «СЕТАМ». І саме ця служба, наприклад, заздалегідь має інформацію про стартову ціну кожного лоту.

Що ж пов’язує Порядіна, з робочої адреси якого здійснювалась купівля активів за стартовою ціною, та голову Державної виконавчої служби Дмитра Поліщука? За даними «Схем», по-перше, вони – куми. По-друге, Порядін прямо фігурує у декларації Поліщука як той, хто позичив йому в 2007 році півмільйона гривень, тобто 100 тисяч доларів за курсом на той час.

Решта тих, які стали переможцями торгів в результаті несанкціонованого, за версією слідства, доступу до системи «СЕТАМ», також люди не чужі для кума голови виконавчої служби. Окрім того, що їхня участь у торгах здійснювалась з його робочої адреси, Порядін також їздить на автомобілі «Мерседес», який оформлений на одного з переможців торгів – того, який викупив у держави землю у Ходосівці задешево.

Слідчі обшукали «Мерседес», яким користується Олександр Порядін, і знайшли там не лише копію паспорта його кума – голови виконавчої служби Поліщука, а й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції, оригінали службових записок, робочі листи голови виконавчої служби тощо.

Невже Олександр Порядін та голова виконавчої служби Дмитро Поліщук використовують службове становище останнього? Сам Порядін навідріз відмовився відповідати на запитання «Схем».

Дмитро Поліщук теж не захотів спілкуватися – як на тему взаємин з Порядіним, так і про те, як внутрішні документи Міністерства юстиції та виконавчої служби опинилися в автомобілі останнього. «Я можу коментувати і буду коментувати виключно робочі моменти, пов'язані з діяльністю виконавчої служби», – заявив Поліщук.

«Схеми» звернулися до прес-служби Міністерства юстиції, департаментом якої є Державна виконавча служба, з проханням прокоментувати вищезазначені факти. Її відповідь була такою: «В Міністерстві юстиції наразі немає підтвердження щодо наявності будь-яких зв'язків між особами, які підозрюються у здійснені спроб несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», з представниками Державної виконавчої служби Мін'юсту або ДП «СЕТАМ». Проте у разі виявлення такого роду зв'язків в результаті кримінального правопорушення з цього приводу, відповідні кадрові рішення будуть прийняті».

Чи будуть результати розслідування?

Уже зараз очевидно, що ця справа зачіпає інтереси багатьох структур і високопосадовців з оточення владної верхівки. А тому притягнення до відповідальності реальних злодіїв може мати чималий опір.

Можливо, тому розслідування цієї справи проводиться дуже повільно, принаймні так каже член правління партії «Демократичний альянс» Максим Черкасенко, дружина якого також проходить по цій справі, бо брала участь (хоч і не виграла) в торгах, в яких слідчі побачили стороннє втручання.

«Жодного допиту не було проведено. Власне, так як ведеться слідство, викликає сумнів в тому, що воно буде завершене. Хоча ми найбільше зацікавлені, аби воно було завершене і реальні організатори та виконавці були притягнені до відповідальності», – говорить Черкасенко.

У поліції «Схемам» відмовились коментувати перебіг цього розслідування. Варто відзначити, що міністр юстиції Павло Петренко, під чиїм контролем перебуває система «СЕТАМ», та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чиї підопічні розслідують факти втручання в цю систему, члени однієї політичної сили – «Народний фронт». Залишається сподіватись, що жодні політичні інтереси не стануть на заваді цього розслідування.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: