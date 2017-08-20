Диктатори моди. Як бойовики виховують у жителів окупованого Донбасу почуття прекрасного?

Понад три роки бойовики, керуючись власним смаком і почуттям прекрасного, визначають рівень культури на окупованому Донбасі. Як живеться в культурній ізоляції: що в моді, яку музику слухають і під які шлягери танцюють під наглядом угруповань «ЛНР» та «ДНР», з’ясували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Ліга «КВК», чемпіонат із футболу, виставки, конкурси та фестивалі – все це під прапорами угруповань «ЛНР» та «ДНР». Ось уже три роки на окупованому Донбасі бойовики поступово створюють власну сурогатну культурну реальність.

Головні культурні події в угрупованнях – концерти заїжджих російських артистів. Сюди гастролери приїжджають співати, порушуючи закон України про перетин кордону і автоматично потрапляючи в «стоп-лист» прикордонників.

Не «культурити», а пропагувати

Концерт на честь Дня будівельника в Донецьку. На сцені популярна в минулому група «Стрілки». І сучасна «зірка» телеканалу «Росія» Олексій Гоман.

А також поп-виконавець Данко з пропагандистською піснею. «Загинув герой, ваш герой «Моторола». І я от не стримався тоді і написав пісню», – так розпочав він свій виступ.

Головне завдання – не культурою займатися, а промивати мізки

«Головне завдання – не культурою займатися, не «культурити», як вони кажуть, а пропагувати, промивати мізки, щоб люди, зокрема, діти, які зараз там ростуть, усе життя ненавиділи Україну. Головне їхнє завдання – бути «Хамасом». Воювати, а не вчитися, мовляв, немає роботи, ми тобі дамо автомат – іди, вбивай українців», – пояснює політолог Тарас Загородній.

​«Родзинка» програми нинішнього літа в «ЛНР» та «ДНР» – Олег Газманов, який ще в 2015-му потрапив до чорного списку сайту «Миротворець». Його тур окупованими містами почався з Донецька. Всі місцеві телеканали, підконтрольні бойовикам, зняли про нього сюжети.



«Він вийде – куртку зніму і скажу: «розпишись!». А у неї (жінки, яка стоїть поруч – ред.) – на капелюсі, щоб він розписався!», – із запалом розповідає літня прихильниця Газманова. Те саме шоу співак показав і в Луганську.

Далі Донецька і Луганська російські зірки зазвичай не їздять.

Тому в невеликій окупованій Амвросіївці, Донецької області, в день міста на площі Леніна раді і місцевим артистам. Приміром, амвросіївській Аллі Пугачовій.

Жителі окупованих територій не мають права обирати

У жителів окупованих міст просто немає вибору. Їм залишається вдовольнятися лише тим, що подобається лише самопроголошеній верхівці угруповань «ЛНР» та «ДНР», вважає російський поет Андрій Орлов, більш відомий як Орлуша.

Людям, по-перше, нудно, а, по-друге, страшно. Площа, крім рідкісних випадків, наприклад, Майдану, не обирає

«Людям, по-перше, нудно, а, по-друге, страшно. Поєднання нудьги зі страхом: ось ти сидиш вдома з дитиною, боїшся вийти на вулицю з різних причин, а тут тобі кажуть: «Чудова погода і співає Вася Жопін». Ти: «Хто такий Вася Жопін? А що я вдома буду сидіти? Там люди!» Це не вибір людей на площі. Площа, крім рідкісних випадків, наприклад, Майдану, не обирає», – каже поет Андрій Орлов.

Як кажуть, не піснями єдиними. В угрупованні «ДНР» популярні змагання з тактичної стрільби. Це звична справа для окупованої частини Донбасу – постріляти дають усім.

Для дітей по той бік лінії розмежування теж знаходять розваги. Вони можуть на вибір, наприклад, займатися старовинним російським промислом – розписувати Димковську іграшку або танцювати під російські народні пісні.



Дорослі там – теж танцюють. В окупації далі працює заслужений академічний ансамбль пісні і танцю України «Донбас». Є навіть діючий сайт державного ансамблю українською мовою. Однак сьогодні донецькі артисти гастролюють не Україною.

А ось ще одна місцева забава – байкери-пропагандисти. Часті гості окупованих територій – російські «Нічні вовки». Їхній лідер Олександр Залдостанов на прізвисько «Хірург» користується особливою прихильністю російського президента Володимира Путіна. Їхній звичний маршрут – окупована Луганська область, далі – через Донецьк – на анексований Севастополь. І так вже понад три роки. Місцева псевдоеліта диктує моду на все.