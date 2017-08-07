«Малоросія» та реквієм за «Моторолою»: як Кобзон став співаком від Кремля

Через три роки після початку бойових дій на Донбасі Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина прифронтового Слов’янська. За цей же час Кобзон встиг стати «своїм» у угрупованнях «ДНР» і «ЛНР». Співак відпочатку війни підтримує пропагандистську ідеологію, яку насаджують на окупованих територіях, та показово дружить з бойовиками.

Три роки поспіль у Слов’янську намагалися артиста і депутата Держдуми Росії Йосипа Кобзона позбавити звання «Почесний громадянин міста». Лише нещодавно це їм вдалося.

«Людина, яка висловлюється проти українського народу та проти територіальної цілісності України, не може бути почесним громадянином міста в державі Україна», – сказав депутат міської ради Слов’янська Сергій Пустовіт.

Йосип Кобзон носив звання «Почесного громадянина» Слов’янська з 1999 року. Він народився в Україні, але від самого початку жваво підтримав анексію Криму і окупацію Донбасу. Українське Міністерство культури внесло артиста в чорний список.

«Його роль в цій капості, яку нам росіяни занесли на схід України, досить велика. Своїм «любов, комсомол і весна», усіма цими накладочками на лисину і правильно взятими нотами, він її надихав, озвучував і своїм авторитетом серед тієї публіки він наче її духовно опікував і осяяв», – зауважив медіаексперт Олексій Ковжун.

У жовтні 2014 року Кобзон незаконно перетнув кордон України і виступив для бойовиків угруповання «ДНР», яке визнане в Україні терористичним. Тоді він навіть заспівав дуетом з ватажком угруповання Захарченком. Після цього Служба безпеки України заборонила Кобзону в’їзд до України.

«Я нагороджений усіма трьома ступенями шахтарської слави, всіма трьома ступенями шахтарської доблесті, я народний артист України і якась мерзота забороняє мені в’їзд», – прокоментував тоді Йосип Кобзон.

Після цього співак сам відмовився від звання народного артиста України. Натомість Кобзон радо приймає нагороди «за заслуги» перед угрупованнями «ЛНР» і «ДНР».

Кобзон – голова псевдоорганізації «Земляцтво донбасівців»

Персона нон-ґрата в Україні Йосип Кобзон – частий гість в окупованих містах Донбасу. Він не тільки співає, але й займається пропагандою.

«Наші вороги, ці українські маріонетки – вони повинні зрозуміти, що не можна підкорити Донбас», – сказав він у коментарі російським журналістам.

Візити Кобзона на окупований Донбас – завжди привід для сюжетів на російському та місцевому телебаченні, яке контролюється бойовиками. Під час чергового приїзду Кобзона в окупований Луганськ йому вручили «почесний знак за заслуги» перед угрупованням «ЛНР» першого ступеня.

У травні 2016 року у Донецьку співаку навіть видали місцевий псевдопаспорт. Щоправда, пізніше Кобзон від нього публічно відхрестився. Крім того, він став головою псевдоорганізації «Земляцтво донбасівців».

Кобзон на одній сцені з Януковичем і Кучмою

У репертуарі Кобзона вже не тільки радянські хіти, а й нові пісні – про бойовиків. Наприклад, «Реквієм за Моторолою». Збираючи гронами нагороди від бойовиків, Кобзон втратив звання, отримані від українських міст Краматорська, Полтави й Дніпра.

Кобзон народився у місті Часів Яр Донецької області. Раніше в Україні Кобзон дружив з українською політичною елітою. Разом він співав із колишнім президентом Леонідом Кучмою та стояв на одній сцені з президентом-втікачем Віктором Януковичем. В останнього він навіть був на «бек-вокалі». Нині Йосип Кобзон «підспівує» російському президенту Володимиру Путіну.

Не дивлячись на те, що на російському телебаченні Кобзон – фігура видатна, жителі Слов’янська на новину про те, що Кобзона позбавили звання почесного громадянина їх міста відреагували більш ніж спокійно.

«Він був почесним громадянином? Нічого не думаю, мені якось все одно», – сказала жителька Слов’янська.

Кобзон ніколи творчістю і не займався, вважає поет Андрій Орлов, більш відомий як Орлуша. За його словами, те що Кобзон робив і раніше, і зараз – це, швидше, пропаганда, ніж мистецтво.

«У Нью-Йорка, Венеції або міста Парижа немає «почесних громадян». «Почесний громадянин» – це залишок «совка». У групи The Rolling Stones немає звань, розумієте, так?», – каже поет Андрій Орлов.

«Донбас.Реалії» намагалися зв’язатися з менеджерами співака, але їхні телефони мовчать. Тож досі не зрозуміло, як почувається сам Кобзон, знаючи, що земляки більше не хочуть про нього чути.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»: