Кобзон – вже не «почесний» у Слов’янську

Слов’янськ – 26 липня депутати Слов’янської міської ради позбавили співака і російського політика Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста». Місцеві активісти почали про це говорити ще в 2005 році. З початком російської військової агресії на сході України антикобзонівські настрої в місті посилилися. Але до голосування дійшло лише три роки по тому. За що ж Кобзона зробили «почесним» і за що це звання відібрали?

23 – «за» і двоє, які не голосували. Такі підсумки голосування за позбавлення Йосипа Кобзона звання «Почесний громадянин міста Слов’янська».

Людина, яка висловлюється проти народу України, проти територіальної цілісності України, не може бути почесним громадянином міста в країні Україна

Депутат міської ради Сергій Пустовіт був серед тих, хто голосував «за». Він так пояснив своє рішення Радіо Свобода: «Людина, яка висловлюється проти народу України, проти територіальної цілісності України, не може бути почесним громадянином міста в країні Україна».

До історії питання

Йосип Кобзон жив у Слов’янську в 1940-1941 роках і упродовж 1945-го, давав у місті концерти. «Почесним громадянином Слов’янська» Кобзон став 30 березня 1999 року. Тодішній міський голова Валерій Бондаренко повідомив Радіо Свобода наступне: «Головна його заслуга – безумовно, в тому, що він пам’ятав місто, ось, надсилав і привітання, і з музичною школою підтримував зв’язок. Ми були зацікавлені в цьому, щоби місто Слов’янськ лунало у тому числі з цією людиною. Він казав десь, що він – «почесний громадянин» більш ніж 200 міст. А Слов’янськ – це як його батьківщина».

Уперше позбавити Кобзона звання «почесного» хотіли в 2005 році. Активіст Микола Омельченко розповів Радіо Свобода: тоді співака звинуватили в «роздмухуванні громадянських конфліктів в Україні». Але депутати не внесли це питання до порядку денного. Друга спроба була вже у 2015 році, після звільнення Слов’янська від проросійських бойовиків. Як повідомив Радіо Свобода тодішній виконувач обов’язків міського голови Олег Зонтов, Йосип Кобзон підтримав окупантів і співав на непідконтрольних територіях. І на це треба було реагувати, та депутати не проголосували.

«У нас, на жаль, вийшла заминка. Як тільки я зробив спробу внести проект рішення про зняття з нього звання «Почесний громадянин міста Слов’янська», я відчув спротив депутатського корпусу, більшість якого складали члени Партії регіонів», – каже Зонтов в інтерв’ю Радіо Свобода.

Третя спроба виявилася вдалою. Все почалося з електронної петиції, яка набрала 250 підписів. Городяни попросили міську раду позбавити співака звання «почесного». Голосуванню передувала робота спеціальної комісії і звернення до спецслужб. Про це Радіо Свобода розповів депутат міської ради Дмитро Кочуков.

«Запит спрямували до Генеральної прокуратури та СБУ. Нам повідомили, що на сьогодні відсутнє кримінальне провадження щодо Кобзона, проте його антиукраїнська діяльність висвітлена достатньо активно засобами масової інформації», – говорить Кочуков.

Про реакцію Йосипа Кобзона на новину зі Слов’янська на момент підготовки матеріалу нічого відомо не було.