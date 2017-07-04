Кириленко: «Відвоює Україна територіальну цілісність – буде ставлення м’якше до російських гастролерів»

Гості передачі «Ваша Свобода»: Тарас Тополя, вокаліст гурту «Антитіла»; В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань; Артемій Троїцький, російський музичний критик і журналіст.

Лише з початку липня в Україні заборонили в’їзд 14 російським артистам, переважно – за виступи в окупованому Росією Криму. Зокрема, під заборону потрапили кілька російських артистів, які мали виступити на фестивалі у Києві на минулих вихідних. Активісти, однак, звертають увагу на непослідовність українських контролюючих органів. Мовляв, одним російським гастролерам у Криму в’їзд до України – зась, тоді як інші спокійно собі дають концерти у Києві чи інших українських містах. Прикордонники зізнаються: єдиної бази російських артистів, які відвідували анексований Крим, не мають, у цій своїй роботі керуються запитами від громадськості та даними, що надішли від СБУ.

–​ Олена Ремовська: Пане Тополя, Ви як український артист, як активіст (гурт «Антитіла» активно допомагає українським бійцям), підтримуєте чи не підтримуєте те, що є цілі списки російських артистів, яким не можна в’їжджати до України?

Якщо ти порушуєш українське законодавство, українська влада чи відповідальні органи мають право застосувати щодо тебе певні санкції

​Тарас Тополя: Будь-який російський артист може потрапити на територію Криму через автомобільні шляхи України, перетнувши тимчасовий адмінкордон із окупованою територією. Це не буде порушенням. Можна потрапити по-іншому на територію Криму: не перетинаючи український кордон, а залетівши або заїхавши з території Російської Федерації – це, згідно з українським законодавством, порушення, яке тягне за собою певну адміністративну відповідальність. Тут все очевидно. Якщо ти порушуєш українське законодавство, українська влада чи відповідальні органи мають право застосувати щодо тебе певні санкції.

– Але у списках акторів, виконавців, яким заборонений в’їзд до України, є не лише люди, які порушили порядок перетину кордону з Кримом, – є такі, які, наприклад, публічно висловлювалися на підтримку політики російського президента Путіна щодо України. За політичну позицію також треба карати таким чином?

Тарас Тополя: Тут справа в інформаційній шкоді, яку наносить та чи інша публічна особа Україні. Україна, очевидно, не може фізичним і військовим шляхом повернути собі окуповані території, і ми вимушені відповідати та реагувати на гібридну війну, яка ведеться проти нас. Кожна публічна особа, як провідник певних ідей, виконує свою функцію. І це вже справа компетентних органів оцінювати, наскільки ця особа є шкідливою в інформаційному плані для суверенітету і територіальної цілісності держави. Чи це сантехнік, чи це той самий Гіркін, чи Прилєпін, чи хто їде співати на окуповані території.

– Пане Кириленко, Ви – за тотальну заборону в’їжджати в Україну російським артистам? Чи все-таки комусь можна в’їжджати, а комусь – ні?

В’ячеслав Кириленко: У часі російської збройної агресії можна застосувати і тотальну заборону. Але цим ми можемо зашкодити вкрай нечисленній групі російських музикантів і виконавців, які критикують політику Путіна і підтримують боротьбу України. Таких виконавців дуже мало, але вони є.

Я пішов шляхом ініціювання змін до закону про гастрольні заходи. Я ці зміни вже готую

Я пішов би шляхом ініціювання змін до закону про гастрольні заходи. Я ці зміни вже готую. Вони мають полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ, інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців з Російської Федерації. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують. 10 днів має перевірятися інформація щодо порушення чи не порушення такими російськими виконавцями українського законодавства і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі, і так далі. Якщо з цим все нормально – будь ласка, отримаєте дозвіл на виїзд, співайте. Якщо із цим не нормально, а так буде в більшій кількості випадків, хай такі виконавці співають для своїх прихильників у Росії. У нас своїх більше, ніж достатньо.

– Незадовго до того, як у Києві мав виступити російський репер Баста (Василь Вакуленко), Ви висловили сподівання, що все-таки не виступатиме у столиці, тому що вже на той момент було відомо, що він виступав у Криму. Він, зрештою, виступив. Чи плануєте Ви як віце-прем’єр відреагувати на цю ситуацію?

В’ячеслав Кириленко: Я можу відреагувати на цю ситуацію як громадянин. Це неприйнятно! Єдиний ключ до розв’язання цієї проблеми – має бути змінене законодавство, яке регулює гастрольну діяльність.

Це починає набувати лавиноподібного характеру, а я вже не кажу про клубну музичну культуру – там маса російських виконавців гастролює в Україні

Є випадки, коли не знали, що виконавці чи гурти виступали у Криму, тобто виступили, а після того вже отримали заборону. Це починає набувати лавиноподібного характеру, бо літо, а я вже не кажу про клубну музичну культуру – там маса російських виконавців гастролює в Україні.

Відвоює Україна територіальну цілісність, значить, буде ставлення м’якше до російських гастролерів. Колись, в далекій перспективі

Відвоює Україна територіальну цілісність, значить, і буде ставлення м’якше до російських гастролерів. Колись, в далекій перспективі.

Тарас Тополя: Є ще юридична колізія, яку потрібно так само врегулювати. Закон, який дозволяє СБУ забороняти в’їзд, набув чинності лише в 2015 році. Законодавство не має зворотної дії – ті артисти, які виступали в Криму під час анексії, до 2015-го, не підпадають під дію цього закону.

– Переклад. Голова Комітету Верховної Ради з питань культури Микола Княжицький пропонував заборонити в’їзд в Україну всім російським артистам, які публічно не підтримали цілісність України. Є також законопроект, який пропонує заборонити в’їзд взагалі усім російським артистам. Як Ви оцінюєте ці пропозиції? І чи підтримуєте взагалі обмежувальні заходи української влади для російських артистів?

Артемій Троїцький (переклад): Артисти – не настільки важливі персони, щоб застосувати щодо них сильнодіючі заходи. Це – не чиновники, не військовослужбовці, навіть не пропагандисти. Я нічого не маю проти, щоб існувала заборона на в’їзд в Україну людям, які несуть безпосередню відповідальність за агресію Росії проти України. Вони це заслужили.

Нічого не маю проти, щоб існувала заборона на в’їзд в Україну людям, які несуть безпосередню відповідальність за агресію Росії проти України

Артисти – люди підневільні, схильні до компромісів. Це раби шоу-бізнесу, які заради грошей, гонорарів, гастролей, успіху готові підмахувати і одним, і іншим. Позиція у них доволі проститутська. І занадто суворо за це карати, не пускати в країну і ставитися до них, як до дуже серйозних порушників, на мій погляд, не варто.

– Якою ж тоді повинна бути реакція на їхні, припустимо, публічні заяви щодо підтримки анексії Криму? Публіка має карати?

Є дійсно артисти, які неодноразово висловлювалися щодо підтримки «ДНР» і «ЛНР», щось базікали щодо «Новоросії», щодо «бандерівців-фашистів»

​Артемій Троїцький: Є дійсно артисти, які неодноразово висловлювалися щодо підтримки «ДНР» і «ЛНР» (угруповання, що визнані в Україні терористичними – ред.), щось базікали щодо «Новоросії», щодо «бандерівців-фашистів». Кращим уроком таким артистам було б, якби вони приїхали у Київ чи у Львів, чи у Харків і подивилися на реакцію на них з боку української публіки. Після того, як їх закидали б тухлими помідорами і яйцями, у них самих пропало би будь-яке бажання їздити в Україну.

Тарас Тополя: Артист – це у тому числі громадянин, який має якусь свою громадянську позицію. І українські артисти її підтверджують своїми вчинками, думками. Артисти – це рольова модель, яка веде за собою певну кількість людей свідомо чи несвідомо.