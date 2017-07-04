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04 Липень 2017, Київ 22:07
Політика

Кириленко: «Відвоює Україна територіальну цілісність – буде ставлення м’якше до російських гастролерів»

Троїцький: тухлі помідори та яйця в Україні – найкращий урок для деяких російських артистів
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Троїцький: тухлі помідори та яйця в Україні – найкращий урок для деяких російських артистів

Гості передачі «Ваша Свобода»: Тарас Тополя, вокаліст гурту «Антитіла»; В’ячеслав Кириленко, віце-прем’єр-міністр України з гуманітарних питань; Артемій Троїцький, російський музичний критик і журналіст.

Лише з початку липня в Україні заборонили в’їзд 14 російським артистам, переважно за виступи в окупованому Росією Криму. Зокрема, під заборону потрапили кілька російських артистів, які мали виступити на фестивалі у Києві на минулих вихідних. Активісти, однак, звертають увагу на непослідовність українських контролюючих органів. Мовляв, одним російським гастролерам у Криму в’їзд до України – зась, тоді як інші спокійно собі дають концерти у Києві чи інших українських містах. Прикордонники зізнаються: єдиної бази російських артистів, які відвідували анексований Крим, не мають, у цій своїй роботі керуються запитами від громадськості та даними, що надішли від СБУ.

Ваша Свобода | Російські артисти в Україні: ласкаво просимо чи в'їзд заборонено
Ваша Свобода | Російські артисти в Україні: ласкаво просимо чи в'їзд заборонено
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Олена Ремовська: Пане Тополя, Ви як український артист, як активіст (гурт «Антитіла» активно допомагає українським бійцям), підтримуєте чи не підтримуєте те, що є цілі списки російських артистів, яким не можна в’їжджати до України?

Якщо ти порушуєш українське законодавство, українська влада чи відповідальні органи мають право застосувати щодо тебе певні санкції
Тарас Тополя

Тарас Тополя: Будь-який російський артист може потрапити на територію Криму через автомобільні шляхи України, перетнувши тимчасовий адмінкордон із окупованою територією. Це не буде порушенням. Можна потрапити по-іншому на територію Криму: не перетинаючи український кордон, а залетівши або заїхавши з території Російської Федерації – це, згідно з українським законодавством, порушення, яке тягне за собою певну адміністративну відповідальність. Тут все очевидно. Якщо ти порушуєш українське законодавство, українська влада чи відповідальні органи мають право застосувати щодо тебе певні санкції.

Тарас Тополя
Тарас Тополя

– Але у списках акторів, виконавців, яким заборонений в’їзд до України, є не лише люди, які порушили порядок перетину кордону з Кримом, – є такі, які, наприклад, публічно висловлювалися на підтримку політики російського президента Путіна щодо України. За політичну позицію також треба карати таким чином?

Тарас Тополя: Тут справа в інформаційній шкоді, яку наносить та чи інша публічна особа Україні. Україна, очевидно, не може фізичним і військовим шляхом повернути собі окуповані території, і ми вимушені відповідати та реагувати на гібридну війну, яка ведеться проти нас. Кожна публічна особа, як провідник певних ідей, виконує свою функцію. І це вже справа компетентних органів оцінювати, наскільки ця особа є шкідливою в інформаційному плані для суверенітету і територіальної цілісності держави. Чи це сантехнік, чи це той самий Гіркін, чи Прилєпін, чи хто їде співати на окуповані території.

– Пане Кириленко, Ви – за тотальну заборону в’їжджати в Україну російським артистам? Чи все-таки комусь можна в’їжджати, а комусь – ні?

В’ячеслав Кириленко: У часі російської збройної агресії можна застосувати і тотальну заборону. Але цим ми можемо зашкодити вкрай нечисленній групі російських музикантів і виконавців, які критикують політику Путіна і підтримують боротьбу України. Таких виконавців дуже мало, але вони є.

В'ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко

Я пішов шляхом ініціювання змін до закону про гастрольні заходи. Я ці зміни вже готую
В’ячеслав Кириленко

Я пішов би шляхом ініціювання змін до закону про гастрольні заходи. Я ці зміни вже готую. Вони мають полягати в тому, що організатори гастрольних заходів повинні попереджати прикордонників, СБУ, інші відповідальні органи і установи про свій намір запросити музикантів, виконавців з Російської Федерації. Скажімо, за місяць до фестивалю чи події, яку вони планують. 10 днів має перевірятися інформація щодо порушення чи не порушення такими російськими виконавцями українського законодавства і в частині Криму, і в частині підтримки агресії на Донбасі, і так далі. Якщо з цим все нормально – будь ласка, отримаєте дозвіл на виїзд, співайте. Якщо із цим не нормально, а так буде в більшій кількості випадків, хай такі виконавці співають для своїх прихильників у Росії. У нас своїх більше, ніж достатньо.

– Незадовго до того, як у Києві мав виступити російський репер Баста (Василь Вакуленко), Ви висловили сподівання, що все-таки не виступатиме у столиці, тому що вже на той момент було відомо, що він виступав у Криму. Він, зрештою, виступив. Чи плануєте Ви як віце-прем’єр відреагувати на цю ситуацію?

В’ячеслав Кириленко: Я можу відреагувати на цю ситуацію як громадянин. Це неприйнятно! Єдиний ключ до розв’язання цієї проблеми – має бути змінене законодавство, яке регулює гастрольну діяльність.

Це починає набувати лавиноподібного характеру, а я вже не кажу про клубну музичну культуру – там маса російських виконавців гастролює в Україні
В’ячеслав Кириленко

Є випадки, коли не знали, що виконавці чи гурти виступали у Криму, тобто виступили, а після того вже отримали заборону. Це починає набувати лавиноподібного характеру, бо літо, а я вже не кажу про клубну музичну культуру – там маса російських виконавців гастролює в Україні.

Відвоює Україна територіальну цілісність, значить, буде ставлення м’якше до російських гастролерів. Колись, в далекій перспективі
В’ячеслав Кириленко

Відвоює Україна територіальну цілісність, значить, і буде ставлення м’якше до російських гастролерів. Колись, в далекій перспективі.

Тарас Тополя: Є ще юридична колізія, яку потрібно так само врегулювати. Закон, який дозволяє СБУ забороняти в’їзд, набув чинності лише в 2015 році. Законодавство не має зворотної дії – ті артисти, які виступали в Криму під час анексії, до 2015-го, не підпадають під дію цього закону.

Переклад. Голова Комітету Верховної Ради з питань культури Микола Княжицький пропонував заборонити в’їзд в Україну всім російським артистам, які публічно не підтримали цілісність України. Є також законопроект, який пропонує заборонити в’їзд взагалі усім російським артистам. Як Ви оцінюєте ці пропозиції? І чи підтримуєте взагалі обмежувальні заходи української влади для російських артистів?

Артемій Троїцький (переклад): Артисти – не настільки важливі персони, щоб застосувати щодо них сильнодіючі заходи. Це – не чиновники, не військовослужбовці, навіть не пропагандисти. Я нічого не маю проти, щоб існувала заборона на в’їзд в Україну людям, які несуть безпосередню відповідальність за агресію Росії проти України. Вони це заслужили.

Нічого не маю проти, щоб існувала заборона на в’їзд в Україну людям, які несуть безпосередню відповідальність за агресію Росії проти України
Артемій Троїцький

Артисти – люди підневільні, схильні до компромісів. Це раби шоу-бізнесу, які заради грошей, гонорарів, гастролей, успіху готові підмахувати і одним, і іншим. Позиція у них доволі проститутська. І занадто суворо за це карати, не пускати в країну і ставитися до них, як до дуже серйозних порушників, на мій погляд, не варто.

– Якою ж тоді повинна бути реакція на їхні, припустимо, публічні заяви щодо підтримки анексії Криму? Публіка має карати?

Є дійсно артисти, які неодноразово висловлювалися щодо підтримки «ДНР» і «ЛНР», щось базікали щодо «Новоросії», щодо «бандерівців-фашистів»
Артемій Троїцький

Артемій Троїцький: Є дійсно артисти, які неодноразово висловлювалися щодо підтримки «ДНР» і «ЛНР» (угруповання, що визнані в Україні терористичними – ред.), щось базікали щодо «Новоросії», щодо «бандерівців-фашистів». Кращим уроком таким артистам було б, якби вони приїхали у Київ чи у Львів, чи у Харків і подивилися на реакцію на них з боку української публіки. Після того, як їх закидали б тухлими помідорами і яйцями, у них самих пропало би будь-яке бажання їздити в Україну.

Тарас Тополя: Артист – це у тому числі громадянин, який має якусь свою громадянську позицію. І українські артисти її підтверджують своїми вчинками, думками. Артисти – це рольова модель, яка веде за собою певну кількість людей свідомо чи несвідомо.

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    Олена Ремовська

    Журналіст Радіо Свобода з 2009 року. Автор і ведуча щотижневої радіопрограми «Деталі». Автор дослідження «Говорить Радіо Свобода: Історія Української редакції» (2014).

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